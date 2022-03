Javier Bardem explica la ausencia de Penélope Cruz en los premios de la Unión de Actores

De Los Ángeles a España y vuelta otra vez. Penélope Cruz y Javier Bardem están teniendo una temporada de premios llena de emociones porque, mientras Hollywood se prepara para organizar su fantásticos Oscar, en nuestro país continúan las alfombras rojas con los galardones que otorga la Unión de Actores. No ha sido en una fecha cualquiera, puesto que este 14 de marzo Pilar Bardem hubiera cumplido 83 años, y su hijo la ha recordado con mucho cariño. El protagonista de Todo sobre los Ricardos, que está precisamente nominado a los Oscar por su interpretación, ha tenido unas palabras para la actriz y también ha explicado el motivo por el que en esta ocasión ha acudido solo y sin su mujer, protagonista de Madres paralelas.

"Esta noche no ha podido venir porque tiene una cosa en las muelas, estaba preparada, tenía el traje, tenía todo, y la han dejado a la pobre un poquito echa polvo", ha comentado Javier, muy sonriente ante la cámara de Ya son las ocho a pesar de la sonada ausencia de Penélope, que estaba nominada a mejor actriz protagonista. Y aunque estaba solo en la alfombra roja, el protagonista de El buen patrón se ha sincerado acerca de cómo llevan la anticipación para los Oscar, desvelando que aunque están muy ilusionados aún no les han llegado los nervios. Además, ha admitido que la situación internacional a causa de la guerra que está teniendo lugar en Ucrania tras la invasión de Rusia le ocupa también gran parte de su atención: "Estamos todos bastante consternados y preocupados (...) no sabemos en qué va a desembocar todo esto".

Penélope Cruz y Javier Bardem acordaron hace algunos meses, para los premios Feroz, que no coincidirían en la alfombra roja para que uno de los dos se quedara en casa con sus hijos. Sin embargo, el éxito de sus últimas películas ha terminado cambiando las circunstancias y les hemos visto en los Goya o en la comida de nominados de los Oscar, que se celebró el pasado 7 de marzo. El próximo 27 llegará la esperadísima alfombra roja en el Dolby Theatre, y descubriremos si la Academia de Cine de Hollywood ha escogido a uno de los dos actores para llevarse su segunda estatuilla.

Entre los premiados en esta velada de la Unión de Actores han estado Ángela Molina, que ha sido galardonada por "Toda una vida" trabajando en la interpretación. También Juan Diego Boto por Una noche sin luna o Willy Toledo por Shock 1 (El cóndor y el puma) en el teatro. Ana de Armas por No time to die ha sido considerada como la mejor actriz en una producción internacional; por su parte, Ginés García Millán se lo ha llevado en la categoría masculina de la misma sección. Además, Almudena Amor y Tarik Rmili como artistas revelación por su trabajo en El buen patrón, que ha sido la favorita de la noche y también le ha garantizado un galardón al propio Javier Bardem. Sin embargo, Penélope se ha quedado sin premio, que se ha llevado en su lugar Petra Martínez por La vida era eso.

Premio en honor a Pilar Bardem

Uno de los premios de la velada de la Unión de Actores ha sido el de Mujeres en Unión, al que han otorgado el nombre de Pilar Bardem, y se ha entregado a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Antes de anunciar el ganador del galardón, Mónica Bardem, hija de la fallecida, se ha subido al escenario para recordar la lucha por los derechos de las actrices que llevó a cabo la mítica artista y en el discurso ha recordado: "El teatro siempre ha sido un refugio, desde el público y desde el escenario. Así que defendamos la cultura y la palabra. Este premio es un orgullo para nosotras".

