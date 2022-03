Tania Llasera: 'En el confinamiento busqué un tercer bebé, pero no se dio'

Tania Llasera vive la maternidad desde un prisma muy realista. La comunicadora se muestra tal y como es en sus redes sociales y habla abiertamente de su experiencia como madre de dos niños, Pepe y Lucía, de seis y cuatro años. La presentadora, de 42 años, se siente muy orgullosa de la familia que ha formado con su marido, Gonzalo Villar, pero no todo es tan bonito como parece. El pasado jueves asistió a un evento organizado por el Club de Malasmadres en el que se presentaba el Teléfono Yo Me Cuido, un servicio de atención psicológica para mujeres que quieren cuidar su salud mental, y allí, sentada junto a Laura Baena (fundadora de dicho club) y la psicóloga Laura Rojas Marcos, reconoció lo duro que fue para ella lidiar con su situación familiar durante la pandemia. "Yo la pandemia la terminé llorando delante de mis hijos para que vieran que mamá no podía más y también era importante para mi marido, que estaba ahí delante", declaró.

"Yo tengo una mujer maravillosa que me ayuda, pero durante el confinamiento no había ninguna ayuda y estuve llorando en los trasteros, pasándolo francamente mal porque al final me sentí como una mujer de los años 50 que tiene que hacer todo lo de la casa y además currar", continuó. En ese momento, además, su contrato con Mediaset finalizó y tuvo que cambiar de rumbo y decidió trabajar en redes sociales. Al recordar este momento, Tania reveló que durante el confinamiento intentó ser madre de nuevo. "Estaba justo buscando un tercer bebé, que obviamente no se dio, y gracias a Dios, porque me di cuenta que ya me cuesta criar a los dos hijos que tengo", confesó.

La conciliación no es un tema fácil para la presentadora, ya que su pareja viaja constantemente por motivos de trabajo. "He tenido muchísimas conversaciones con mi marido", señaló. "Nos encanta pasear solos cuando podemos, cuando hay ayuda en casa y cuidan a los niños, y yo le pido muchísimas veces que o apechuga o vamos a tener que recalibrar. Y siempre estamos recalibrando la pareja. Ahora te toca ir al súper a ti, ahora la educación... Y no pasa nada. Es un equipo. Somos dos", manifestó.

Tania también contó que ha necesitado ir a terapia en determinados momentos de su vida, uno de ellos cuando decidió ser madre. "Yo era presentadora de formato sexy, en horario golfo y todos los estereotipos que puedas imaginar. No veía como podía compatibilizar ser madre con seguir trabajando de mi imagen", subrayó. Aunque ahora mismo su salud mental "está bien", sabe que mañana puede no estarlo y no pasará nada por llamar de nuevo a la psicóloga que tanto le ha ayudado.

Tras su paso por este evento, la presentadora compartió esta reflexión con todos sus seguidores: "Cuidarse para cuidar es fundamental. Pero la maternidad diluye entre deberes, responsabilidades y la culpa eterna: y anteponemos todo a nosotras. Es de valientes e inteligentes pedir ayuda, chicas, no de cobardes. No estamos locas, es que no podemos dar más. Salud mental primero siempre. Es el coco quien lleva el volante del cuerpo, señoras. Y no al revés".

