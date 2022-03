¿Seguirá los pasos de Aitana? Amaia Romero, tentada por el mundo de la interpretación

Amaia Romero vuelve a los escenarios. Tras robarle el corazón a media España durante su paso por la academia de Operación Triunfo, la joven de Pamplona prefirió tomarse un tiempo y alejarse de los focos, para madurar, reinventarse y preparar su nueva música. Sin lugar a duda, uno de los regresos musicales más esperados de este año. Sin embargo, y como artista polifacética que ya ha demostrado ser, la cantante busca probar fortuna con nuevas formas de expresar su talento y ha sorprendido a todos con sus últimas declaraciones, más que reveladoras, sobre su futuro profesional. Un proyecto que todavía está en el aire, pero que si sucediese, sería la delicia de todos sus seguidores. La intérprete de Yamaguchi ha confesado que le gustaría probar suerte en el mundo de la actuación. "No cierro las puertas a nada, es algo que me llama bastante la atención y sí que me gustaría probar en el mundo de la interpretación, nunca se sabe", declaraba a Europa Press en la alfombra roja de los Premios Gaudí. Si esto sucediera, seguiría los pasos de su compañera y amiga de edición, Aitana Ocaña, que muy pronto estrenará La última, una serie producida por la plataforma de streaming Disney +, junto a su pareja, el actor, Miguel Bernardeu.

La cantante, que también ha confesado sentirse mucho más segura de sí misma que en el pasado, ha mostrado un crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal. Por ello, se siente preparada ante el reto del lanzamiento de su próximo disco, que pese a no tener una fecha oficial de estreno, sí que cuenta con un nombre confirmado, Cuando no sé quien soy, y por la gira nacional para presentarlo al público. Siempre manteniendo su sello personal, dentro del género pop alternativo, el álbum contará con la colaboración de la propia Aitana, una de las más esperadas tras la salida de ambas del talent show. Un crossover con el que queda patente que pese al paso del tiempo y a las diferencias en su carrera y forma de vida, siguen conservando esa relación tan especial que iniciaron el programa de TVE.

Y es que a pesar de ya haber pasado cinco años desde aquella final donde se proclamó ganadora con la versión del tema Miedo de M-Clan, Amaia ha demostrado que no ha perdido en ningún momento el cariño por los que fueron sus compañeros en la aventura que le cambió la vida. De hecho se mostraba feliz y orgullosa por la victoria de Agoney, que el pasado viernes se proclamaba como ganador de la novena edición del popular programa de imitaciones, Tu cara me suena. En cuanto a si ella se animaría a ser parte del exitoso formato de Antena 3, al igual que otros extriunfitos, la cantante no lo ve tan seguro. "No lo sé, depende del momento, ahora mismo no, pero depende de las circunstancias, de lo que esté haciendo, nunca me cierro a nada porque nunca se sabe", confesaba entre dudas.

En cuanto al terrero personal, tras su mediático noviazgo con su compañero de edición Alfred García, la cantante ha preferido mantener un perfil más discreto, pero, en la actualidad, mantiene una relación sentimental con Álex de Lucas, actor popularmente conocido por su papel en Paquita Salas, con él que lleva ya más de dos años. Ambos jóvenes se conocieron gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como 'Los Javis', amigos en común y profesores de interpretación durante su paso por OT, que seguro que se convierten en los mejores consejeros si finalmente decide comenzar esta nueva etapa profesional delante de las cámaras. Y es que sin lugar a dudas, Amaia se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida.

