Ana Fernández recuerda a su novio, Santi Trancho, siete años después de su muerte y comparte su legado

Ana Fernández vivía hace siete años su peor pesadilla y uno de los momentos más duros de su vida al perder a su pareja, Santiago Trancho, en un accidente de moto en la M-505, a la altura de Galapagar, en Madrid, a los 31 años. Se dice que nadie desaparece mientras alguien le recuerde y, gracias a la actriz, el cámara de televisión sigue estando muy presente. La protagonista de Los protegidos no olvida al que fuera su novio durante tres años y, año tras año, le rinde un pequeño homenaje en una fecha tan señalada. La intérprete ha querido compartir con sus seguidores una emotiva carta donde le dedica unas bonitas palabras en las que se deja constancia de la importancia que Santi, como le llamaban sus amigos, tuvo y tiene para ella a día de hoy y sobre el legado que el joven ha dejado.

"Querido Santi. Quiero dedicarte este post hoy porque me siento muy orgullosa de tu legado, y después de 7 años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo", así ha comenzado Ana la misiva que ha dedicado al que fue su chico, hablándole en primera persona, como si lo tuviera delante. Santi era cámara del programa Frank de la jungla, donde trabajaba junto a Frank Cuesta y Nacho Medina (director del espacio), un equipo que protagonizó grandes momentos televisivos y que a día de hoy siguen estando muy presentes. "Sigues dando guerra con Frank y Nacho en las miles de reposiciones del programa y muchas veces enciendo la tv y ahí estáis, peleando, o diciendo: "cagao, que eres un cagao"", ha recordado divertida. También ha compartido otros trabajos y momentos profesionales que marcaron la vida del cámara. "Cada vez que veo alguna reposición de Callejeros viajeros, o el mítico plano que grabaste de Brad Pitt con la moto en L.A, y la reportera gritándole su nombre … Recuerdo cómo nos contabas esas anécdotas", ha recordado con cariño.

Sin embargo, la protagonista de Las chicas del cable, de 32 años, también se ha puesto seria y ha querido destacar la faceta solidaria de Santi. El joven sentía debilidad por los niños que se encontraba en sus viajes y quería ayudarles de alguna manera. "En los últimos viajes que hiciste con Melchor (Miralles), en el programa En tierra de los nadie, cuando casi os secuestran en México por atreveros a grabar "los trenes de la muerte"… o en África, donde siempre venías muy tocado emocionalmente por todo lo que habías vivido", ha explicado, y ha aprovechado la ocasión para destacar el proyecto que el cámara quería llevar a cabo: "Recuerdo que a la vuelta de tu último viaje (Estambul) llegaste muy convencido con crear "algo" para los niños, no sabías si un documental para enseñar al mundo su realidad en muchos continentes o incorporarte al proyecto Mzungu y crear escuelas en África y poder documentarlo… no te dio tiempo a verlo, pero lo conseguiste, el proyecto se terminó y hay en el Congo una clase con tu nombre", ha escrito con una mezlca de orgullo y emoción al darle la relevancia que se merece al legado que ha dejado para esos pequeños que tanto le preocupaban. Y no fue lo único, Ana también ha revelado que Presos en el extranjero, un proyecto que Santiago escribió, también ha llegado a materializarse.

Ana ha comenzado entonces la parte más emocional y sincera de su publicación. "Por aquí todos seguimos nuestro camino y estamos bien…" ha escrito junto a un corazón. Y ha proseguido: "Sabes que siempre te doy las gracias por orquestar y confabular con el universo, desde otro plano, o dimensión … que me encontrará con cierta persona que escribe historias con melodías, que es un gran papa perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay , que ojo tuviste, algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia". Ha pasado mucho tiempo desde el trágico día en el que Santi perdió la vida, Ana ha vuelto a encontrar el amor junto al cantante de Marlon, Adrián Roma, algo que ha agadecido a quien considera que se ha convertido, allá donde esté, en su ángel de la guarda al que además le ha pedido: "No dejes de protegernos y echarnos un cable de vez en cuando, te echamos de menos Junglecam", un apodo cariñoso relacionado con su trabajo en el programa de aventura junto a Frank Cuesta, un texto que finalizaba con unas estrellas y "7 años", el tiempo que hace que el operador de cámara nos dejó auqnue, para los que le conocieron y le quisieron, como es el caso de Ana, su recuerdo sigue estando muy presente.

