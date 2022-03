Feliz y enamorada: Clara Lago cumple 32 años junto a José Lucena

Hace ya más de un año que Clara Lago encontró de nuevo el amor. El corazón de la actriz madrileña volvió a latir con fuerza gracias al músico y empresario José Lucena y, desde que se conocieron, no han vuelto a separarse. ¡HOLA! descubrió su relación en marzo de 2021 y, aunque Clara siempre se ha mostrado muy discreta en todo lo relacionado con su intimidad, no hay duda de que está viviendo una etapa muy especial. De hecho, es habitual que se dediquen mensajes llenos de cariño, ya sea en fechas señaladas o por el simple hecho de declararse el uno al otro públicamente. El último en hacerlo ha sido José, quien ha aprovechado el 32º cumpleaños de la actriz para decir: "¡¡Qué gusto compartir tanto y tanto contigo!! Feliz cumpleaños, mi amor".

La protagonista de Ocho apellidos vascos celebró su día junto a su novio y un grupo de amigos. Primero fueron a una terraza, donde todos la sorprendieron cantando el tradicional 'cumpleaños feliz' y, además, tuvo dos tartas. Copa de vino en mano, Clara no podía dejar de sonreír y quiso darles las gracias a todos por acompañarla en este día tan bonito. Ya por la noche, la actriz madrileña se cambió de ropa y se pintó los labios de rojo para seguir celebrando, esta vez en un restaurante y con una porción de tarta que tenía una vela con un tres. "Ohhhhhhh", dijo Clara al ver la sorpresa. Además, no se olvidó de pedir su deseo.

"¡¡Feliz cumpleaños a mí!! Ayer precelebramos mis 32 primaveras, y no pude sentirme mas afortunada. Gracias a los que estuvisteis y a los que no. Gracias a todas las personas que hoy me habéis escrito, pensado y deseado cosas bonitas. En estos tiempos convulsos es doblemente necesario y emocionante verse rodeada de tanto amor. Gracias", es el mensaje que ha compartido en su cuenta personal.

Nuevo año, nueva casa

El pasado 19 de enero, Clara se sinceró con sus seguidores al empezar una nueva etapa. "El miedo al cambio es algo intrínseco a muchos seres humanos. Pero al miedo y al deseo, en numerosas ocasiones, los separa una línea muy fina. Aquello que tememos por desconocimiento, por incertidumbre, es una puerta que se abre con nuevas posibilidades, nuevas experiencias que nos seguirán mostrando las diferentes capas y recovecos de nuestro ser", escribió. Clara dejó su antigua casa para mudarse a su nuevo hogar y aunque aseguró que mudarse no era algo que le gustara especialmente, está convencida de que "lo mejor siempre está por llegar... y que siempre hay gente por el camino, incluso en los tramos más 'pereza', para ayudarte a llevar la mochila".

Su mayor declaración de amor

Una de esas personas es, sin duda, José, quien ha demostrado que está perdidamente enamorado de Clara. En diciembre publicó la que ha sido, hasta ahora, su carta de amor más romántica, dejando que sus sentimientos hablen por sí solos. "Cómo darte las gracias por estas dos semanas, por tanto y por todo… por los desayunos infinitos, el gym diario, los atardeceres (y anocheceres), los rolls, pad thais, paellas veganas, vinitos y charlas eternas mirando al mar, los chapuzones juntos, los debates sobre cualquier cosa y sobre nada, los ratitos de arreglar el mundo y nuestras cosas, y los de soltar todo para quedar nosotros, para ser y estar nosotros". "Tengo fotos tuyas de este viaje para hacer de mi instagram tu propia galería, pero no podía faltar la primera, con toda tu belleza marciana que tanto me gusta… Gracias, porque molas mucho, @claralago1, porque esto mola mucho...".

