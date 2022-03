Clara Lago y el delicado vestido bordado que conecta con Natalie Portman ¿Se ha inspirado en el look más viral de la actriz de Hollywood para los Premios Feroz?

La ciudad de Zaragoza está de fiesta, su Auditorio nacional se ha convertido en el lugar donde tiene lugar la celebración los Premios Feroz 2022, aquella cita del Séptimo Arte que reúne a las actrices más codiciadas del país, entre ellas, Clara Lago. Una fecha donde además de homenajear los últimos proyectos cinematográficos, también disfrutamos de looks de gala tan especiales como el que ha estrenado la madrileña. Una romántica propuesta que nos ha hecho viajar a una de las alfombras rojas más mediáticas de la historia, y en concreto a uno de los conjuntos más conocidos hasta el momento, ¿adivinas cuál es?

- Clara Lago, la última en fijarse en el corsé más famoso de doña Letizia

La que protagonizó Ocho apellidos vascos allá por 2014 con Dani Rovira, ha demostrado que no hay tendencia que se le resista. En esta ocasión se ha dejado llevar por una estética mucho más delicada con un diseño largo y vaporoso bañado de pequeños motivos en tonos negro y azules de la firma Temperley London. Se trata de un vestidazo con mucha personalidad de la colección primavera-verano 2022 que combina transparencias con un original escote circular y una falda de plumeti. ¿Y qué es lo más alucinante de este original elección? Que no ha necesitado ningún complemento para convertirse en uno de los estilismos más elegantes que ha pisado el photocall esta noche de enero. Nunca antes el bordado de las plumas de colores ha sido tan sofisticado como hasta ahora, y es que Clara es el mejor ejemplo español sobre cómo triunfar sobre una alfombra roja con un diseño que no ha dejado indiferente a nadie.

¿Cuál ha sido la estrella de Hollywood que ha inspirado su lookazo?

- Clara Lago, Lilly Krug y el peinado que rejuvenece a rubias y morenas

Pero tras este éxito estilístico, incluída su cortísima melena ondulada y tan natural que tanto le favorece y un maquillaje obra de Pedro Cedeño para Dior, hay una inspiración con sello Hollywood. ¿Recuerdas aquel momento viral en el que Natalie Portman llegó a la Gala de los Oscars de 2020 con un maravilloso look de la maison Dior? Pues atención, porque parece que la de Torrelodones, que muy pronto estrenará la serie Limbo y la película Books & Drinks, ha seguido los pasos de la protagonista del Cisne Negro optando por un escote muy parecido al que llevó hace dos años, pero también el detalle de las transparencias en la parte superior, los bordados a mano e incluso el sencillo peinado, que ahora podrás copiar. Así que podemos confirmar que Clara se ha marcado un Portman, ¡bravo!