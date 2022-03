Rosario Flores recuerda a Quique San Francisco, su 'ángel de los ojos claros', en el aniversario de su muerte

Quique San Francisco nos dejó hace un año, pero su recuerdo sigue muy presente entre sus seres queridos. El actor falleció el 2 de marzo de 2021 después de permanecer varias semanas ingresado en el hospital Clínico San Carlos, de Madrid. Aunque se mostraba optimista y animado, su estado de salud empeoró cuando la neumonía necrotizante que tenía se complicó con otra cepa bacteriana. Su muerte provocó un inmenso dolor en Rosario Flores, su amor de juventud. En aquel momento, la artista dedicó unas bonitas palabras al intérprete madrileño y ahora, coincidiendo con el aniversario de su partida, ha querido recordar al protagonista de Navajeros o El pico. "Enrique, estás en mi corazón. Te quiero, mi ángel de los ojos claros", ha escrito emocionada.

Rosario Flores y Quique San Franscico se conocieron en la década de los 80 gracias a Antonio Flores, que ya por entonces era amigo del intérprete. Estuvieron juntos cuatro años, hasta que las adicciones del actor acabaron con la relación. "Tuve dos años maravillosos con Rosario y dos que me dediqué a la maldita cosa esa", dijo San Francisco en el programa de entrevistas de Bertín Osborne. "La diferencia fue notable porque ella conoció a una persona y terminó conociendo a otra", añadió. La artista, por su parte, recordó con gran cariño su historia de amor con el actor. "Conocí a Enrique por Antonio, cuando yo tenía 18 años y él 27. Y me cortejó. Mi hermano le decía que no me iba a gustar, pero me cortejó y al final me enamoró", aseguró. "Te prometo que yo le veía guapo por la personalidad que tenía. Él me enseñó el mundo. Para mí es uno de los hombres más importantes de mi vida porque él me hizo la mujer que después he sido en mis relaciones posteriores. Me hizo una mujer súper libre, súper independiente... me hizo una mujer muy fuerte", declaró.

Aunque sus caminos se separaron, los artistas siguieron siendo muy buenos amigos, por eso Rosario lamentó tantísimo la muerte del actor. "Me ha tocado mucho su partida y hablo mucho con él. Se me ha ido una parte de mi vida con él", confesó tiempo después en laSexta. Para la cantante Quique San Francisco era "un genio irrepetible, generoso y un artista maravilloso". "Le echo muchísimo de menos", finalizó.

El fallecimiento de Quique San Francisco también afectó mucho a Lolita. La artista acudió al tanatario y explicó la ausencia de Rosario en un momento así. "Mi hermana está fuera, vengo yo en representación de toda la familia", dijo ante los medios.

