Inés Paz, de laSexta, anuncia en pleno directo que está embarazada

¡Menuda sorpresa! La periodista Inés Paz ha anunciado en pleno directo que está embarazada. Ha sido en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta, y la noticia provocó una enorme felicidad en el plató. Tras una tarde muy complicada hablando de la guerra de Ucrania, la futura mamá se puso ante las cámaras y comenzó a acariciarse su tripita. "Ya empieza a vislumbrarse. Menudo momento entre tanto caos. Nunca es un buen momento, dicen, y asusta, pero bueno, hay que tener esperanza", dijo antes de dar paso a una información sobre Putin. Después compartió este momentazo televisivo con todos sus seguidores y desveló el sexo del bebé que espera y el nombre que ha elegido. "Pues si, ahora somos 2X1 los domingos en La Roca. El pequeño Izan ha decidido venir a este mundo tan convulso".

Sol Macaluso, reportera en Ucrania, emocionada al contar que va a hacerse cargo de la hija de su cámara

Inés Paz acaba de cumplir 42 años y está encantada con su embarazo. Además, está muy feliz en La Roca, programa al que ha llegado tras presentar Días de Verano en Televisión Española, colaborar en Liarla Pardo y recorrer medio mundo como reportera de Viajeros Cuatro. También ha trabajado en Telemadrid y en la televisión local de Gijón, ya que es asturiana.

Inés Paz estudió Económicas, pero antes de acabar la carrera hizo un casting para la televisión asturiana y sintió un auténtico flechazo por la profesión. Por eso, decidió estudiar Periodismo y desde entonces ha encadenado un proyecto con otro, incluso dio los puntos de España en Eurovisión 2013, una experiencia que ahora recuerda con cariño, pero en aquel momento notó cómo se le paralizaba la boca de los nervios.

La periodista asturiana no ha sido la única que ha anunciado su embarazo en pleno directo. El pasado verano, Lorena García, presentadora de Espejo Público, comunicó a la audiencia que iba a ser madre por segunda vez mientras entrevistaba al exdirector de Salud Pública de la OMS y ex asesor de Barack Obama, Rafael Bengoa. "¿Qué hacemos con las embarazadas con la vacuna del covid? Eso se lo pregunto ya a nivel personal, porque estoy embarazada, y me pongo en la piel de todas las mujeres que lo están dudando y el debate es duro", dijo para sorpresa de todos los espectadores y parte del equipo. "Los ginecólogos son muy claros y nos dicen que hay que esperar a la semana 20. Ahora escuchamos a Sanidad y nos lanza el mensaje de acudan a vacunarse en cualquier momento. Yo respondo por mí. Yo estaba dispuesta a vacunarme cuando hiciera falta, pero ahora hablamos por nosotras y por nuestros bebés. ¿Qué hacemos?", preguntó, desvelando así su embarazo.

