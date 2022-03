Sofía Cristo revela que fue ella 'la celestina' de Bárbara Rey y Edmundo Arrocet

La relación de Bárbara Rey y Edmundo Arrocet sorprendió a propios y a extraños. La exmujer de Ángel Cristo y el humorista vivieron un breve y fugaz noviazgo, del que ahora ella ha hablado en su última entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El presentador a lo largo de la charla no puedo evitar preguntarle por su relación con el cómico y de un modo divertido le dijo a Bárbara: "¿Qué piensan tus amigas sobre Edmundo?". La cara y el gesto de la artista parecían decirlo todo y dejó clara su decepción con el que en su día fue pareja de María Teresa Campos.

"Pudo ser, me parecía que con su edad y la mía… pero no… él no.. es su mundo y su vida. Para la edad que tiene tendría que valorar mejor, no valorar mejor, sino darse cuenta de quién merece la pena y quién no", señaló la vedette. Y Bertín con gracia continuó apuntando "He estado a punto de llamarle para que viniera a comer con nosotros…", a o que ella sin ninguna acritud respondió: "Habría comido muy bien", ya que ella iba a deleitar a sus invitados con una fideua, uno de sus platos estrella. . El humorista y la artista dieron la bienvenida juntos al 2022, pero las especulaciones acerca de su posible relación comenzarían un mes antes, cuando el exnovio de María Teresa Campos y la vedette acudieron juntos a una fiesta.

'A mi Edmundo me caía superbien'

Su hija, Sofía Cristo, también habló de su relación con Edmundo, con el que había coincidido en Secret Story, y desveló que ella había sido la celestina de la pareja. "Solo lo hablaré contigo", comenzó diciéndole a Bertín. "A mí Edmundo me caía superbién… ", confesó ante el asombro del presentador. "En la casa de los secretos me encantaba hablar con él, es súper creyente, y yo soy de Jesús. Yo opino de todo con mi madre igual que ella. Me caía bien y fui yo la que le dije que cuando saliera hablase con mi madre", reveló.

"Lo que no me ha gustado es cómo se ha comportado con mi madre, pero son sus cosas… y procuro no meterme más de la cuenta, no quiero que sufra ni que le hagan daño. Considero que no ha jugado limpio", concluyó la hija de Bárbara Rey.

El nombre real de Bárbara Rey

Madre e hija se sinceraron sobre otros aspectos de su vida, como la difícil relación que vivieron con Ángel Cristo, las adicciones de Sofía Cristo y revelaron cuál es el verdadero nombre de Bárbara Rey. Desde muy pequeñita tuvo claro que ella quería ser artista.y contó que se pusoun nombre artístico, fruto de la combinación de nombres de personajes célebres. -Bárbara de Barbra Streisand y Rey porque Fernando Rey acaba de hacer una película de mucho éxito The French Connection-. Su nombre real es María García y sus padres siempre la llamaron Marita.

