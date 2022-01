Barbara Rey, muy clara sobre su relación con Edmundo Arrocet: 'Yo esperaba más'

Tras varias semanas de rumores, Bárbara Rey ha aclarado todo lo ocurrido en torno a su comentada relación con Edmundo Arrocet y dar respuesta así a todos los interroganes. El humorista y la artista dieron la bienvenida juntos al 2022, pero las especulaciones de su posible relación comenzarían hace más de un mes, cuando el exnovio de María Teresa Campos y la vedette acudieron juntos a una fiesta. Sin embargo, ha sido la propia madre de Sofía Cristo la que ha querido contar de una forma muy directa cómo es su situación actual con Edmundo. "Me ha decepcionado", ha asegurada tajante en Sábado Deluxe.

Desde el principio Bárbara Rey ha sido muy clara al asegurar el tipo de relación que mantienen. "No es mi novio. Si eso me lo hubieses preguntado hace unas semanas, a lo mejor te hubiese dicho que sí, pero ahora no. En algunas cosas me ha decepcionado. Yo no soy tonta y a nivel sentimientos soy una persona muy sensible. Yo creo que no le gusto para nada", respondía la artista contudente y dejando claro el lugar que ocupa el que fuera pareja de María Teresa Campos: "Ahora mismo va a seguir siendo amigo mío, porque lo ha sido desde hace muchos años, pero creo que va a ser de distinta manera".

"Yo creo que no es sincero y se reserva muchas cosas. Se las reserva porque en realidad no las siente y no las quiere decir", ha explicado la vedette. "A veces, el no decir las cosas es como si mintieras. Eludir determinadas cosas es como si a lo mejor estuvieras mintiendo", ha afirmado. Respecto a si pasaron la última noche del año juntos, Bárbara Rey ha confesado que durmieron juntos, pero en camas separadas: "Edmundo no durmió conmigo, lo hizo en la habitación de al lado. Digamos que dormir durmió en otra habitación, algo sí pasó, pero yo esperaba que después hubiera más". "Hay veces que hay cosas intermedias. No hace falta hacer el amor, se pueden hacer muchas cosas, se puede hablar... No es que yo me esperara, me esperaba más después", contaba la artista.

Por otro lado, Bárbara Rey ha aclarado que Edmundo Arrocet no se ha llevado ningún dinero suyo: "No doy esa oportunidad. Si doy algo, lo doy yo. A mí no me saca nadie nada. Aunque también ha sido poco tiempo". Durante su entrevista, la vedette ha terminado afirmando que sí mantuvo una "relación" con el humorista, pero que ahora ya no tenían nada, añadiendo lo que ocurrió con él: "Edmundo desapareció de repente. No volvería a repetir con él". "Edmundo no me ha hecho daño porque no hemos tenido una relación lo suficientemente larga", confesaba Bárbara Rey.

