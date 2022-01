Edmundo Arrocet aclara cuál es su relación con Bárbara Rey

Edmundo Arrocet ha reaparecido en un homenaje a Chiquito de la Calzada celebrado en Málaga. La presencia del humorista en la inauguración de la esperada estatua del cómico malagueño, fallecido en 2017, ha generado una gran expectación por su supuesto 'affaire' con Bárbara Rey. La semana pasada, unas imágenes del chileno y la vedette juntos hicieron saltar todas las alarmas, sin embargo, parece que entre ellos solo existe una bonita amistad. El humorista ha declarado que está "soltero", desmintiendo así su posible romance con la artista de Totana y confirmando que, simplemente, son "muy amigos".

Desde que Bárbara Rey y Edmundo Arrocet acudieron juntos a una reciente fiesta, los rumores sobre un posible romance planeaban sobre ellos. De acuerdo con el portal InfoLujo, precisamente en esa reunión la vedette y el humorista habrían confirmado su relación ante los invitados. Los comentarios, además, apuntaban a que ya habrían vivido una historia de amor hace muchos años. Pero nada más lejos de la realidad, a juzgar por las últimas declaraciones de Edmundo. Bárbara, por su parte, ha reaccionado con discrección, sin pronunciarse al respecto, aunque su hija, Sofía Cristo, negó desde el principio que su madre estuviera enamorada del humorista. "Son solo amigos, no hay nada", afirmaba rotunda la DJ.

Dejando a un lado el tema de Bárbara Rey, durante la inauguración de la estatua de Chiquito de la Calzada, Edmundo también ha tenido que enfrentarse a varias preguntas sobre su ex, María Teresa Campos. Pero ha preferido guardar silencio y salir por la tanjente. Cuando la prensa quiso saber si le gustaría limar asperezas con alguien o mandar un mensaje a la veterana comunicadora, el humorista ha asegurado que "no he peleado con nadie nunca así que afortunadamente no tengo que limar con nadie nada".

Además, ha dejado claro su deso para el próximo año. "Que no peleemos tanto", ha dicho, una petición que llega tras su polémica entrada en Secret Story y su posterior cruce de declaraciones en diferentes medios con Terelu Campos y Carmen Borrego, las hijas de su ex, María Teresa Campos. "No me gustan las peleas, es tan fácil vivir con dulzura y sin estar embroncado y enrabiado. Nos queda poco tiempo de vida y lo poco que nos queda que sea por favor en felicidad, amor, tranquilidad y paz", ha añadido.

