Cayetana Rivera emociona a su padre con un precioso recuerdo de su infancia: 'Te quiero mucho'

Cayetana Rivera siente verdadera devoción por su padre, sentimiento que es absolutamente recíproco de él hacia ella. La joven de 22 años ha vuelto a dar muestra del amor y cariño que le tiene al torero, en esta ocasión de forma pública ante la atenta mirada de su progenitor. Lo hacía al recordar el que, para ella, era uno de los momentos más bonitos que vivió con él durante su infancia y jamás podrá olvidar. "¡Hola, papá! Creo que es una sorpresa y me han pedido que grabe este vídeo contando experiencias contigo”, comenzaba diciendo la hija de Francisco Rivera y Cayetana Martínez de Irujo mirando a cámara. Lo hacía durante su inesperada aparición en el programa 10 momentos de Telemadrid, en la que es la primera vez que la veíamos intervenir en la pequeña pantalla. Explicaba entonces que "me encantaba montar juntos a caballo" y "a día de hoy lo seguimos haciendo", aunque "según diría él, soy una petarda y ya voy muy poco", añadía con humor.

Primeras imágenes de Cayetana Rivera con su novio, Manuel Vega

VER GALERÍA

"Me sentaba en la montura y dábamos paseos larguísimos de horas", seguía contando Cayetana. "Cuando yo tenía sueño, me daba la vuelta, me apoyaba en su pecho, me quedaba dormida y cuando llegábamos (a casa) me despertaba", narraba. Al parecer, la protagonista cerraba los ojos y cogía el sueño "como un lirón porque era comodísimo", enfatizaba con una sonrisa en el rostro al hablar de cómo eran aquellos instantes. Para finalizar, la estudiante de Administración y Dirección de Empresas pronunciaba unas entrañables palabras dirigidas al que es una de las personas más importantes de su vida: "Papá, que te quiero mucho y espero que te guste", decía mientras lanzaba un beso a su destinatario. Como no podía ser de otra forma, Fran Rivera se emocionaba y hacía el gesto de que se le caía la baba tras escuchar el precioso mensaje de su hija mayor.

Cayetana Rivera felicita a Lourdes Montes con un elegantísimo posado juntas

VER GALERÍA

El recuerdo de Carmina, que falleció el 23 de julio de 2004 a los 49 años, está siempre muy presente en Francisco Rivera a través de Cayetana. "Es muy Ordóñez. A veces da hasta miedo porque tampoco ha vivido tantas cosas con ella, pero tiene los mismos gestos que hace con el pelo y un don de gentes...", contaba el diestro. "Cuando mis amigos la ven, me lo dicen: la niña es como la abuela", señalaba. La importancia que ha tenido su hija mayor en su vida es tal, que el marido de Lourdes Montes confesaba que en los peores momentos "me agarré a ella". Recordaba que "cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue Cayetana", declaraba a corazón abierto. El torero, tremendamente orgulloso de su niña, le recomendaba a esta en su último cumpleaños que persiguiera sus sueños e intentara disfrutar cada pequeño detalle.

Francisco Rivera, en exclusiva para ¡HOLA!: 'Si mi padre levantara la cabeza...'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.