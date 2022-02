Tom Brady se lanza al cine con Jane Fonda: sus proyectos y negocios tras dejar el deporte

Ha dejado el fútbol americano, pero no está dispuesto a decirle adiós para siempre. Tom Brady anunciaba este mes que dejaba su carrera sobre el césped tras haberse convertido en el más exitoso deportista de la liga estadounidense, pero no por eso estaba dispuesto a abandonar la vida pública. Según publica The Hollywood Reporter, el marido de Gisele Bündchen será productor y también aparecerá en una nueva película que protagonizarán actrices de la talla de Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. Les dirigirá Kyle Marvin, que es también autor del guion con Michael Covino, y contarán la historia real de cuatro mejores amigas que son muy fans del equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra y llevan a cabo un viaje por carretera para ver la Super Bowl de 2017, donde conocerán a su héroe.

Por supuesto, ese héroe no es otro que el propio Tom Brady, que se interpretará a sí mismo. El exdeportista ha estado a cargo de desarrollar la idea de 80 for Brady con Donna Gigliotti y el estudio Endeavor Content, que después ha sido puesta en marcha por Emily Halpern y Sarah Haskins, autoras de Superempollonas. Se espera que comience la producción en la próxima primavera y lo producirá la compañía del quarterback, que creó en marzo de 2020 con la intención de desarrollar documentales, largometrajes y programas de televisión. De hecho, uno de sus primeros proyectos fue el documenal de aventura en 3D Unseen Football, que todavía no se ha estrenado pero cuenta con los hermanos Russo (responsables de los Vengadores de Marvel), o Man in the Arena, una serie sobre el fútbol americano que ya está disponible.

No será la primera vez que Tom Brady se interprete a sí mismo ya que el jugador hizo cameos en series como Entourage (El séquito), Cómo vivir contigo mismo y en series de animación como Padre de familia o Los Simpson. E incluso se rió de sí mismo cuando participó en Saturday Night Live en una ocasión en 2005.

Otros exitosos negocios de Tom Brady

El día de su retirada del fútbol americano, Tom se había convertido no solo en el mejor, sino también en el mejor pagado de la historia del deporte. En más de una ocasión había asegurado que se concentraba en ganar y no en el dinero, sobre todo porque su mujer es una supermodelo con un patrimonio de 357 millones de euros. Pero pese a sus declaraciones, lo cierto es que es una máquina de los negocios, ya que más allá del césped y los consiguientes contratos de patrocinio también tiene varias empresas. TB12, creada en 2013, para centrarse en el estilo de vida de aquellos que disfrutan del fitness. En abril lanzó una plataforma de NFTs (un producto exclusivamente digital cuyo valor reside en que está encriptado para que solo una persona pueda tener el original, aunque haya otras copias circulando por la web), bajo el nombre de Autograph y con la colaboración de diferentes deportistas.

