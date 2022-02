Nuevo capítulo en el 'troleo' de Iker Casillas y Gerard Piqué

Gerard Piqué es conocido por lo bromista y guasón que es, especialmente con sus compañeros. Desde hace tiempo, el jugador del FC Barcelona mantiene un 'troleo' virtual con Iker Casillas y suelen dedicarse mensajes llenos de ironía haciendo referencia a las fotos que publican. Por lo general, cuando uno hace un comentario el otro, tarde o temprano, termina devolviéndoselo. En esta ocasión le ha tocado el turno a Casillas. Este fin de semana publicó un selfie junto al mensaje: "¡Lo rural mola! ¡Bendita tranquilidad!", y Piqué no dudó en opinar. "Parece que te haya atropellado un tren...", dijo haciendo referencia a su físico. Pues bien, en las últimas horas el comentario del jugador azulgrana se ha hecho viral y ha provocado opiniones para todos los gustos.

"Qué malo...", "Demasiada definición del móvil", "Jajajaja ¡he pensado lo mismo!", "El tiempo pasa y hay que aceptar los cambios", "Tiene mala cara", "Esto se llama sinceridad", "Qué feo", "Piqué, defiendes mejor en las redes sociales que con la defensa del VAR-celona", "Solo dices tonterías", "No le llegas ni a la uňa del dedo gordo", "Un comentario de muy mal gusto a un compañero, luego no te quejes Gerard", "Habrá que verte a ti con su edad", han dicho sobre Iker, que tiene 40 años, y Gerard, de 35. Sin embargo, hay muchos que ya les conocen y saben que no es más que otro capítulo de su vacile habitual: "Iker y Gerard se hacen este tipo de bromas, ¡que son colegas!", "Ahora resulta que entre amigos no pueden bromearse", "¿Por qué se lo toman tan mal? A mí me ha alegrado el día", "¡Que son amigos!", "La gente no se entera".

La respuesta de Iker

Como era de esperar, el que fuera portero del Real Madrid le ha respondido a su manera, publicando un contundente mensaje en el que demuestra que está orgulloso de su físico y no le importa el paso del tiempo. "¡A falta de tres meses para cumplir los 41! ¡Buena cara y arrugas!", es el texto que acompaña esta segunda foto en la que sale más sonriente. "¡A tomar un aperitivo! Buenos días", añade. De nuevo, ha quedado demostrada la buena relación que mantienen Iker y Piqué, a pesar de que hay muchos que no terminan de entender su humor.

Será el próximo 20 de mayo cuando Iker celebre "una vuelta más al sol", como suele decir habitualmente su exmujer, Sara Carbonero. De hecho, hace unos días fue Iker el que felicitó a la periodista de una manera muy cariñosa. "¡Por otros sueños por realizar! ¡Por otros sueños cumplidos! ¡Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino! ¡A toda máquina! ¡Felicidades, mujer! ¡A por otro año para olvidar los anteriores!", escribió Casillas. ¿Veremos a Sara dedicando también unas bonitas palabras al padre de sus hijos?

