Rozalén llora la inesperada muerte de su padre

Rozalén acaba de anunciar con inmensa tristeza que ha fallecido su padre, Cristobal Rozalén. "Acaba de morir mi padre...Que nunca dejó de cogerme en brazos", lamenta la cantante junto a una foto de la infancia junto a su progenitor cogiéndola en brazos mientras su madre sujeta su mano. Nada hacía presagiar su inesperado fallecimiento, ya que hace apenas unos días sus padres acudían a uno de los conciertos de su hija. Según fuentes consultadas por Cadena Dial y el diario El Español, el padre de la artista ha fallecido tras sufrir un infarto y el velatorio está previsto para hoy jueves en el Tanatorio Municipal de Albacete.

Cristóbal Rozalén fue sacerdote durante diez años antes de casarse. Su historia y la de su esposa, Angelita, fue fuente de inspiración de uno de los temas de más éxito de la cantante, Amor prohibido. Su padre dedicó diez años de su vida al sacerdocio y su vida dio un giro de 180 grados al conocer a la que se convertiría en la mujer de su vida. Juntos vivieron un calvario amoroso durante la década de los 70 debido a lo mal que se veía que un clérigo abandonara sus votos para iniciar una vida sentimental. La pareja decidió llevar su relación en secreto y tuvieron dos hijos, María de los Ángeles (Rozalén) y Francisco.

Cristóbal Rozalén a su vez fue la mano derecha de José Bono en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004, año en el que Bono puso rumbo a Madrid para formar parte del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, ocupándose de la cartera de Defensa. "Pepe Bono como se le conoce en mi casa, representa la historia de mi padre y, por tanto, representa mi propia historia. Fue mi padrino, me bautizaron en Las Carmelitas de Villarrobledo, siempre ha sabido tener detalles conmigo y cuidarme de cierta manera", hablaba de él en televisión con inmenso orgullo. "Me hizo el regalo más importante de mi vida, mi primera guitarra, que era de Casasimarro, Cuenca, y ahí abrió la caja de pandora", añadía la artista sobre el político.

Hace un año Rozalén le hizo una emotiva entrevista a su padre en Cadena 100, en la que se decían algo tan simple, pero a la vez tan necesario, como "te quiero". "Por el trabajo que tú has tenido, había muchos momentos que no podíamos estar juntos, pero todos los días me has dicho que me quieres, y yo a ti'', señalaba Rozalén con cierto orgullo a su padre. A lo que él respondía: ''Y yo te quiero a ti como eres y que sigas siendo buena persona que eres, eso es más importante que los triunfos en la música, que también me hacen muy feliz. Yo también te quiero más que los pájaros colorines y que al pan tostado''. En la entrevista recordaron momentos tan especiales como el día que vio la carita de su hija por primera vez. "Estaba en Molina de Aragón en campaña electoral con Pepe Bono. Y de pronto me dicen que ha nacido tu hija. Me fui a Albacete y cuando te vi me acordé de mis padres de lo que habrían sentido ellos cuando yo nací, me dio mucha emoción. Eras pelona", señaló Cristobal sobre uno de los momentos más felices de su vida y destacó lo mucho que se parecía su hija a él en la empatía que siempre demuestra con los demás. Por último, Cristobal pronunció el consejo que siempre le dio a Rozalén y que ahora ella lo tendrá más presente que nunca: "No olvides tus orígenes, la sencillez y no te creas nunca que eres más que nadie. Y mi consejo es que estés siempre cerca de los que más lo necesitan y de los que te quieren".

