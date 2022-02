El curioso regalo con el que la madre de Cristiano Ronaldo ha obsequiado al Papa Francisco

Dolores Aveiro, madre de uno de los personajes más famosos a nivel mundial, Cristiano Ronaldo, se ha ganado el cariño de todos por su naturalidad y espontaneidad. La madre del astro brasileño ha vivido un momento muy especial para ella, este miércoles compartía con sus más de dos millones y medio de seguidores una imagen en la que, con una gran sonrisa y cara de satisfacción, se la podía ver junto al Papa Francisco al que le estaba regalando una camiseta de la selección portuguesa con el nombre y el número de su hijo, el 7. "Emoción única. Muchas gracias", escribía en el de foto sin poder disimiular su ilusión tras el encuentro. Seguro que el pontifice aceptó con gusto el obsequio, ya que es un gran aficionado al fútbol, en especial, es un seguidor reconocido del equipo argentino San Lorenzo de Almagro.

La entrega del preciado regalo tuvo lugar en el interior de la basílica de San Pedro, al término de la audiencia general celebrada este miércoles ante decenas de fieles en el aula Pablo VI, cuando el pontífice se acercó a saludar a los asistentes, según informa la agencia EFE. Una de las afortunadas que pudo acercarse hasta el Santo Padre fue Dolores, que aprovechó un momento único para obsequiarle con la malla del equipo nacional de Portugal. El Papa Francisco agradeció el presente y bendijo la camiseta del delantero del Manchester United.

Dolores vivió su encuentro con verdadera emoción, horas antes compartió una fotografía en uno de los enclaves más famosos de la ciudad eterna, la Fontana de Trevi. Vestida con ropa con una sudadera beis y un pañuelo al cuello, un estilo sport como el de cualquier otra turista, compartía una imagen en la que afirmaba "sentirse preparada para recibir la bendición de nuestro Papa". Aprovechando su estancia, la madre del que fuera jugador del Real Madrid y de la Juventus de Turín, estuvo descubriendo otros emblemáticos lugares como el Palacio Apostólico del Vaticano, también conocido como Palacio Papal, acompañada de un grupo de amigos. Horas más tarde tomaba un vuelo de regreso a casa, donde se enteraría una gran noticia: el fichaje de su nieto, Cristiano Ronaldo Jr., de 11 años, para las ligas inferiores del Manchester United, mismo equipo en el que milita su padre.

Tras unos momentos de salud delicados, Dolores se encuentra totalmente recuperada. En 2019 desvelaba durante una entrevista en la televisión portuguesa que estaba "luchando por mi vida", al haber tenido que ser tratada nuevamente de un cáncer de pecho, una enfermedad que ya sufrió en el año 2007. Un año después, en 2020, poco antes de la crisis sanitaria, la madre del futbolista sufría un derrame cerebral. Afortunadamente, todo quedó en un susto y gracias al trabajo de los médicos y al amor incondicional de su familia, Dolores Aveiro se fue recuperando poco a poco y retomando su actividad.

Así lo explicó la suegra de Georgina Rodríguez en una entrevista concedida al programa Dois às 10 de la televisión lusa, donde en el primer aniversario de su 'nueva vida' detalló cuáles fueron los primeros síntomas que notó, la rapidez de con la que actuó el futbolista y la promesa que hizo si conseguía superar este bache. Dolores sintio paralizada la parte izquierda del cuerpo, avisó a su pareja, José Andrade y no sabe cómo llegó hasta el hospital. "Cristiano llamó al médico de Italia y gracias a Dios me operaron. Mucha gente no tiene la misma suerte que yo". Prometió que si lo superaba haría una peregrinación para agradecérselo a la Virgen de Fátima, no sabemos si habrá podido realizar ya su promesa, pero seguro que en su viaje al Vaticano aprovechó para agradecer ante el Papa su recuperación.

