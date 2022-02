Carlota Corredera manda un emocionado mensaje a la familia de su marido tras el fallecimiento de su suegra

Ha sido una semana complicada para Carlota Corredera, que tras varios días de ausencia ha vuelto al trabajo para una doble jornada, primero con Sálvame y luego con Regreso a Montealto, donde Rocío Carrasco responderá a alguna de las preguntas que llevan varios días en el aire. Tras dar comienzo al programa con normalidad y repartir entre sus compañeros unos libros de Isabel Allende, la presentadora gallega ha pedido unos minutos de atención, a su público y también a su director, para mandar un importante mensaje a su familia y a sus seres queridos. "Dar las gracias a todo el mundo, que algunos se han enterado, otros no se han podido enterar, quiero agradecer a todo el mundo el apoyo porque esta semana ha fallecido mi suegra", ha compartido.

"Gracias a todo el mundo, a los que pudieron desplazarse a Cantabria, a los que no se pudieron desplazar pero habéis estado superpresentes y muchas gracias a todo el mundo", ha añadido Carlota, con la voz entrecortada y ante la preocupación de sus compañeros en el plató, ya que algunos de ellos no sabían nada de lo que había pasado. "A todos los que habéis arropado a la familia y sobre todo un beso muy grande a mi marido", ha continuado la presentadora. "A mi marido y a su hermana, mi cuñada Eloísa, porque bueno, han sido días muy complicados, pero ella ya descansa en paz y yo nunca podré agradecerle lo suficiente a Maruja el regalo de la vida que me hizo dándole vida a su hijo, de verdad", ha finalizado.

Un emotivo mensaje con el que Carlota ha querido recordar a la madre de su marido, Carlos de la Maza, unas semanas después de los rumores de crisis en el matrimonio. Aunque ya había hecho referencia a estas especulaciones previamente, su discurso ha disipado las dudas de sus seguidores, que la habían notado más ausente en sus perfiles sociales mientras su presencia en la televisión era inexistente desde el pasado viernes. Entonces la vimos en Regreso a Montealto, donde Telecinco está descubriendo algunas de las estancias de la casa de la Moraleja de Rocío Jurado desde el primer día de febrero.

Carlota Corredera está casado con el cámara cántabro Carlos de la Maza desde el 15 de junio de 2013, cuando celebraron una ceremonia, llena de compañeros de la tele entre los 130 invitados, en un hotel madrileño con vistas a la Gran Vía. Entre los presentes estaban Belén Esteban, Kiko Hernández o Mila Ximénez. Aunque son muy discretos a la hora de hablar de sus sentimientos en público, la presentadora ha alabado las virtudes de su marido en más de una ocasión. "Nuestra historia de amor empezó en Sálvame. Es un hombre muy atractivo del que yo tenía referencias por amigos comunes, del que todo el mundo hablaba muy bien. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", confesó.

