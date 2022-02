Almudena Cid recuerda su paso por 'MasterChef' como la peor experiencia televisiva de su vida

No todo van a ser siempre buenas críticas para MasterChef. Cada concursante vive su propia experiencia y puede resultar completamente distinta a lo que ha vivido su oponente. Es habitual que los concursantes hablen de lo mucho que han disfrutado de su paso por este talent culinario, pero al igual que Manuel Díaz 'El Cordobés, que ya habló con dureza sobre este programa de televisión, Almudena Cid, exmujer de Christian Gálvez, ha manifestado que tampoco guarda un buen recuerdo de su participación en el espacio presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

La gimnasta olímpica ha confesado que MasterChef Celebrity "ha sido la peor experiencia televisiva de su vida", en unas sorprendentes declaraciones publicadas en la revista Lecturas, aunque ha preferido no entrar en detalles. "No voy a hablar de MasterChef", ha concluido de un modo contundente, dejando a sus seguidores sin saber qué es lo que verdaderamente le ocurrió en el concurso. La exmujer del que fuera presentador de Pasapalabra participó en la edición de 2019, en la resultó ganadora Tamara Falcó, y tras ser eliminada reconoció que su expulsión le había pillado por sorpresa. Los jueces determinaron que fuese ella la encargada de colgar el delantal en la primera prueba del concurso tras cocinar un plato de pasta.

En una entrevista en el Festival de Vitoria la deportista y también actriz reconoció que se había tomado demasiado en serio su participación en el talent, tanto es así que le pidió ayuda al chef Paco Roncero, que fue quien elaboró el menús de su boda con Christian Gálvez. A medida que trascurrían las grabaciones, contó que en vez de disfrutar de la experiencia, los nervios se iban apoderando de ella, de tal modo que su marido le decía: 'No sé si quiero que te echen'. "Me veía tan agobiada en querer estudiar siempre y me decía 'Almu relájate, déjalo'. Para ella resultó una prueba durísima. "Luego te das cuenta que tampoco es tan importante y que tienes que disfrutar el programa pero para mí era muy complicado porque yo soy muy disciplinada. El programa es alto rendimiento porque estás muchas horas de pie cocinando sin parar. Me he tomado el programa muy en serio, porque yo todo me lo tomo muy en serio", señalaba entonces.

Dos años después de vivir esa experiencia, Almudena Cid se ha subido a los escenarios del Teatro Infanta Isabel de Madrid junto a uno de sus compañeros de MasterChef, Félix Gómez en la obra Una historia de amor. "Es un canto al amor y una lectura bonita y sanadora del dolor, porque hay en ella enfermedades, una ruptura y sentimientos de culpa. Para mí, esta obra está siendo un poco terapéutica y también está siendo sanadora", ha confesado la medallista olímpica en una entrevista para ¡HOLA! después de vivir unas semanas nada fáciles después de poner punto y final a su matrimonio con Christian Gálvez. La actriz ha encontrado en sus compañeros el mejor bálsamo para superar el dolor que le ha producido su separación y a ellos les ha agradecido su apoyo.

