'El buen patrón', 'Madres paralelas'... ¿Dónde puedo ver las películas nominadas a los Goya?

Estamos en la semana de los Goya, con todas las miradas apuntando a la gala de la 36ª edición de los premios del cine español que se celebrará ese sábado en el Palau de Les Arts de Valencia. Antes de la gran cita, no son pocos los que apuran las horas para ver las películas nominadas que compiten este año por llevarse el galardón a casa. Si todavía no sabes dónde puedes disfrutar de los títulos que optan al codiciado 'cabezón', te lo contamos a continuación. El buen patrón, la gran favorita que parte con nada menos que veinte candidaturas, todavía está en las salas de nuestro país y ahí permanecerá seguro por un tiempo más. La tragicomedia protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Fernando León de Aranoa espera aprovechar el tirón de estos reconocimientos para dar un último empuje a su taquilla, algo que ya viene consiguiendo gracias a su triunfo en los Feroz y los Forqué. Por este motivo, de momento no está disponible en ninguna plataforma.

Maixabel, que acumula también un importante número de nominaciones con catorce, se puede disfrutar desde este viernes 11 de febrero en televisión gracias a su estreno en Movistar+. El drama de Icíar Bollaín que comandan Blanca Portillo y Luis Tosar se emitirá en el denominado canal Goya, que ha habilitado de forma especial la plataforma en estas fechas. A este mismo dial llegará el 18 de febrero Madres paralelas, el largometraje de Pedro Almodóvar que opta a ocho cabezones y que tiene a una flamante Penélope Cruz como candidata también a los Oscar por el personaje al que interpreta en la cinta. La que ya está en la pequeña pantalla es Mediterráneo, desde el 4 de febrero en Movistar+ y de alquiler en Filmin y Rakuten TV, con Eduard Fernández, Anna Castillo y Dani Rovira a la cabeza de este filme que opta a siete premios del cine español. Mientras, Las leyes de la frontera de Daniel Monzón, que pelea por seis galardones, está disponible desde hace un par de meses en Netflix.

Otras aspirantes a los Goya en distintas categorías que también pueden verse desde el salón de casa son Josefina, con Blanca Suárez y Roberto Álamo; así como Chavalas, con Vicky Luengo y Carolina Yuste, ambas desde el 8 de febrero en Movistar+. Bajocero, el trepidante thriller de Javier Gutiérrez nominado este año en los Goya al mejor montaje, se convertía en 2021 en una de las grandes revelaciones de Netflix, misma plataforma donde se ofrece el biopic de los míticos 'Héroes del silencio' y que compite por ser la mejor película documental. El Cover, escrita y dirigida por Secun de la Rosa que pelea en la categoría de canción original, se ofrece en Amazon Prime Vídeo. Por último, cintas nominadas como El retorno: la vida después del ISIS y Lucas, las dos en Filmin, también están a solo un click del mando a distancia si uno no quiere moverse del sofá.

