Cate Blanchett gana el primer Goya internacional: su exitosa carrera y su discreta vida personal

Por primera vez se entregará en la próxima edición de los Goya el galardón al actor internacional del año y la actriz australiana Cate Blanchett, tras más de tres décadas de carrera a sus espaldas y nominaciones a todos los grandes premios. La intérprete es una de las más valoradas en Hollywood y tiene nada menos que seis proyectos ya apuntados en su agenda para los próximos meses y años, el mejor indicador de triunfo en la industria. Uno de ellos hay que mencionarlo, puesto que es con el director español Pedro Almodóvar, en el que será su primer largometraje rodado en inglés, Manual para mujeres de la limpieza. Su último estreno fue una de las películas más comentadas de los últimos meses, No mires arriba, donde daba vida a la presentadora televisiva Brie Evantee, un papel lleno de ironía por el que ha sido muy halagada, junto con el resto del reparto de lujo que Adam McKay juntó para este filme que se estrenó directamente en Netflix.

Cate Blanchett comenzó su carrera recién entrada en la veintena con un personaje secundario que ni siquiera tenía nombre propio en una película egipcia, pero poco a poco fueron saliendo otros trabajo y su primer gran éxito fue en la miniserie australiana Heartland en 1994. En el cine interpretó a Isabel I de Inglaterra en Elizabeth, con tanto acierto que le valió su primera nominación al Oscar en 1999, el año en el que cumplía 30 años; tras esto y como suele ocurrir en estos casos vivió un boom en su carrera y se puso en la piel de otros personajes inolvidables como Meredith Logue en El talento de Mr. Ripley o Galadriel en El señor de los anillos.

Su primera estatuilla dorada llegó en 2005 con la película El Aviador, donde daba vida a Katharine Hepburn, y en 2014 de nuevo con Blue Jasmine, con otras tres nominaciones entre una y otra victoria. Su última opción de ganar este prestigioso galardón fue en 2016 por Carol. Pero en sus estanterías también hay BAFTAs, Globos de oro, premios del Sindicato de actores y muchos otros, reiterando la categoría de Cate como una de las mejores actrices de su generación, y habiendo conseguido incluso una nominación a los premios Tony por su papel principal en la obra de teatro The Present, en 2017. Su trayectoria es innegable y, ¿lo mejor? Que a sus 52 años aún nos quedan varias décadas de impecables actuaciones por su parte, a pesar de que en 2019 ella misma aseguraba que después de terminar cada película le dan ganas de abandonar la profesión.

"Es una cuestión de vanidad", comentaba Cate Blanchett a Vulture hace tres años, con motivo del estreno de Dónde estás, Bernadette, por la que recibió una nominación a mejor actriz de comedia o musical en los Globos de Oro. Porque pese a su apariencia calmada, sobria y la intérprete es verdaderamente divertida, y así lo demuestra una y otra vez durante sus entrevistas. Y aunque no prodiga su vida privada (no tiene redes sociales), no tiene miedo en hablar o contar algunas de las anécdotas más simpáticas de su familia.

Cate conoció a su marido, el director y guionista australiano Andrew Upton, en el rodaje de una serie en 1996 y tres semanas después de primer beso él le pidió matrimonio, tras lo que se casaron un año más tarde. Tienen cuatro hijos en común: Dashiell John, de 20 años; Roman Robert, de 17; Ignatius Martin, de 13; y Edith Vivian, de 7, a la que adoptaron en 2015 cuando eran un bebé. Todos han estudiado en casa, ya desde antes de que empezara la pandemia, pero eso no quiere decir que la oscarizada artista no se enfrentara a los retos de las clases por videollamada durante los peores momentos de la situación sanitaria.

"Tuvimos una enorme pelea el domingo, no habíamos visto a nadie en siete semanas y de repente tus hijos piensan que eres un rollo pero tú piensas 'No estoy tan mal, ¿no?' Siempre estoy llorando. Tuvimos una de esas peleas en las que todo el mundo se va de repente y se olvida", explicó durante una entrevista en el podcast WTF with Marc Maron. La familia vive en Australia, donde la intérprete y su marido ejercen como directores del Sydney Theatre Company, y la actriz se desplaza a los lugares de rodaje cuando es necesario.

