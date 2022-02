Tradición, risas y complicidad en el último plan de Tamara Falcó e Isabel Preysler como anfitrionas

Una de las cosas con las que más disfruta Isabel Preysler es pasando tiempo con sus familiares y amigos, a los que ha reunido este fin de semana en su domicilio madrileño para disfrutar a su lado de una agradable tarde que ha tenido con los ingredientes perfectos. Además de la buena compañía, no han faltado la diversión, la complicidad, los gestos de cariño y, por supuesto, la importante presencia de la gastronomía. Junto a su hija Tamara Falcó ha ejercido de perfecta anfitriona organizando un encuentro con Boris Izaguirre y la artista Bárbara Pan de Soraluce. Para sus innvitados han preparado algunos de los platos estrella de la familia que recoge el libro de cocina que ha publicado recientemente la marquesa de Griñón. "Las meriendas con las recetas de casa de mi madre siempre serán tradición", ha indicado la aristócrata.

La única hija que Isabel Preysler tuvo con Carlos Falcó ha compartido algunas pinceladas del encuentro, en el que a juzgar por las imágenes no pudo ser mejor. En unas de las imágenes, Tamara aparece en el salón sentada en el sofá junto a su madre, a la que besa cariñosamente en la cabeza mientras la abraza. En otra de las instantáneas la vemos en el recibidor sin poder contener la risa mientras charla con Boris y Bárbara, una de las íntimas de Preysler. La creadora de Los platos de Pan no solo es una persona muy cercana a la familia sino que ha sido además testigo de uno de los pasos más importantes de la historia de amor de la Marquesa e Iñigo Onieva. Fue el enlace de Jaime Arena, uno de sus cuatro hijos con el expresidente de Bankinter, la primera boda a la que asistieron como pareja.

Tamy, como la llaman cariñosamente sus allegados, tiene muchos motivos por los que brindar con las personas que la rodean. Además de la buena etapa sentimenal que atraviesa con el hermano de la actriz Alejandra Onieva, profesionalmente no deja de encadenar éxitos. Sin dejar de lado su faceta como diseñadora, está cosechando un gran éxito como colaboradora de El Hormiguero y también ha ejercido como jurado en El Desafío. Su ascenso mediático es imparable desde que ganó MasterChef Celebrity, programa que le ha abierto las puertas al mundo de la gastronomía, en el que no puede sentirse más plena. Tanto le gustó estar entre fogones que ha seguido formándose en Le Cordon Bleu, uno de los centros más prestigiosos de la hostelería. Los detalles de su día a día así como los aspectos más descooncidos de su vida y su rina los comparte en el documental producido por ¡HOLA! Media y disponible en Amazon Prime Video.

Una gran familia con una importante celebración en el horizonte

Este mes de febrero le depara otra gran alegría a a familia Preysler ya que es el cumpleaños de Isabel. Para ella el gran regalo es poder disfrutar de su papel de abuela y define a sus siete nietos como fantásticos. Decía en las páginas de ¡HOLA! que está muy orgullosa de la numerosa familia que ha formado, en la que son todos una piña a pesar de que no pasan tanto tiempo juntos como les gustaría ya que viven en diferentes puntos del mapa. "He tenido la gran suerte de que, a pesar de ser muy diferentes, mis hijos se llevan muy bien entre ellos y, además, se quieren muchísimo. Les encanta estar juntos. Y mis amigos me dicen que es una casa con muy buen rollo", explicaba. Esa buena sintonía quedó reflejada en las fiestas navideñas, cuando se reunieron todos en casa de Chábeli Iglesias en Florida para pasar unos días inolvidables.

