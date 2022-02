Hiba Abouk está deseando dar a luz a su segundo hijo: 'Casi aquí'

El pasado 23 de enero, Hiba Abouk dijo que ya estaba "contando los días o las horas" para la llegada de su segundo hijo, y parece que la actriz podría ponerse de parto en cuaquier momento. Así lo demuestran las últimas imágenes que ha compartido en sus redes, asegurando que el bebé ya está "casi aquí". La protagonista de El Príncipe o Madres se ha hecho un selfie con su teléfono móvil antes de irse a dormir para informar a sus fans de que todavía no ha dado a luz pero que la cuenta atrás ha empezado. "Dulce espera", ha escrito en otro de sus posts.

Hiba posa guapísima tumbada en la cama, mostrando su barriga con una camiseta de tirantes de color negro para que todos puedan ver que, efectivamente, ya cuenta los días para convertirse en mamá de nuevo. "¡Uy, no queda nada!", "Esos labios...", "Ya estás en la recta final", "Qué cara más bonita"... son algunos de los piropos que le han mandado sus fans. Además, la actriz también ha recibido mucho cariño por parte de amigas y compañeras de profesión, como es el caso de Paula Echevarría, Nuria Roca, Inma Cuesta, Esther Cañadas, Lorena Castell, India Martínez...

¡La familia crece!

Dentro de poco, la actriz y su marido, el futbolista Achraf Hakimi, darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia que se unirá al pequeño Amín, que vino al mundo el 11 de febrero de 2020. De hecho, su nuevo hermanito o hermanita podría nacer el mismo día que él y, sin duda, sería una preciosa coincidencia. Hiba, de 35 años, y Achraf, de 23, comenzaron su relación en 2018 y, desde entonces, han no se han separado. A finales de 2019 se dieron el 'sí, quiero' en una discreta ceremonia, tal y como desveló en las páginas de ¡HOLA!. "Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo. Fue algo muy familiar. Nos queda pendiente celebrar una gran fiesta", dijo.

La pareja no puede estar más feliz con la llegada del bebé. Eso sí, por el momento la actriz ha preferido no desvelar si es niña o niño. "Es un secreto. Mi marido, de momento, no quiere saberlo, y yo encantada de que no quiera. Ojalá siga así hasta el momento del parto y que sea una sorpresa. Ni siquiera mi madre sabe lo que es", nos contó en su reciente entrevista con ¡HOLA!. Respecto a su hijo Amín, la actriz contó que ya había empezado a prepararle para la llegada del bebé. "Se lo estoy empezando a explicar porque ahora él es el rey de la casa. Le he comprado un muñequito para que vaya jugando, le dé el biberón y lo cuide", explicó.

