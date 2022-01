¡Ya no queda nada! La ilusión de Hiba Abouk antes del nacimiento de su segundo hijo

Estamos muy bien. Deseando terminar este tercer trimestre con éxito". Estas fueron las palabra de Hiba Abouk hace unos días, cuando acudió a los premios Forqué presumiendo de embarazo. La actriz, de 35 años, ha entrado en la recta final y no puede estar más ilusionada con la llegada de este bebé que será el segundo para ella y para su marido, el jugador de fútbol Achraf Hakimi, después de que el 11 de febrero de 2020 naciera Amín. El pequeño se convertirá muy pronto en hermano mayor, y decimos muy pronto ya que solo hay que ver las últimas imágenes que ha publicado para darse cuenta de que queda poco para que nazca.

- Mudanza, próxima maternidad, nuevos proyectos... Hiba Abouk sopla 35 velas tras su año más intenso

VER GALERÍA

"Feliz Navidad #alliwantforchristmasisyou", ha escrito la que fuera protagonista de la serie El Príncipe junto a varias imágenes en las que sale luciendo orgullosa sus curvas premamá con un ajustado vestido de tirantes de color béis y un collar de perlas de Chanel, además de un labial rojo a juego con su manicura para darle un toque de color a su look. "El bebé ya viene", dice Hiba, que también posa con su hijo Amín en brazos y de lo más sonriente junto a un espectacular árbol de Navidad.

- Hiba Abouk y el método con el que explica a su hijo que va a tener un hermanito

Sus fotos han causado sensación entre sus fans y ha recibido el cariño de Mar Saura o Bibiana Fernández, además de su gran amigo Pelayo Díaz, quien le ha dicho: "Preciosa mía. Feliz Navidad". "¡Ay, ya queda poco! Feliz Navidad", ha añadido la periodista y escritora Carme Chaparro. "Estás guapísima", "El embarazo te sienta genial", "Más bella imposible", "¿Llegará para Año Nuevo?" o "¡Queremos saber si es niño o niña!", han comentado algunos de sus seguidores. Sin embargo, tendrán que esperar a que nazca, ya que la actriz confesó que es un secreto. "Mi marido, de momento, no quiere saberlo, y yo encantada de que no quiera. Ojalá siga así hasta el momento del parto y que sea una sorpresa. Ni siquiera mi madre sabe lo que es", dijo en su última entrevista con ¡HOLA!.

VER GALERÍA

- Hiba Abouk vive una de las peores experiencias de su vida

Empieza la cuenta atrás

La actriz ha llevado un embarazo muy bueno y recientemente contó que, aunque no ha tenido muchos antojos, "me dio hace meses por la comida asiática, pero ya se me ha pasado". La protagonista de Madres contó que su bebé "se mueve un montón" y que tiene "muchos nervios" por el parto, aunque intenta llevarlo lo mejor que puede: "Como si fuera primeriza". El que también está lleno de emoción es Amín, que es "muy cariñoso, me besa la barriguita... Lo va entendiendo poco a poco". De hecho, hace unas semanas dijo que estaba utilizando un método para prepararle para la llegada de su hermanito o hermanita: "Se lo estoy empezando a explicar, porque ahora él es el rey de la casa. Le he comprado un muñequito para que vaya jugando, le dé el biberón y lo cuide".

VER GALERÍA

Loading the player...

Hiba Abouk abre su álbum de fotos familiar para felicitar a Achraf Hakimi con un romántico mensaje

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.