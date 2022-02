Rayden, positivo en covid después de la final del Benidorm Fest

El pasado sábado 29 de enero se disputó la final de preselección española para Eurovisión 2022, donde Chanel, con su tema SloMo, resultó ganadora. Tras la celebración del Benidorm Fest, donde Televisión Española elaboró un protocolo especial por si alguno de los concursantes daba positivo en coranavirus y donde se cumplieron todas las medidas necesarias, Rayden ha anunciado en sus perfiles sociales que está contagiado tan solo un día después del evento. "Esquivé la variante delta, la ómicron, la de medi, Pablo Pulido, Meshiña y Hermida... Hasta la variante de mi hijo. La providencia me dejó disfrutar del Benidorm Fest dando negativo hasta en la final. Ayer, en el tren de vuelta me empecé a encontrar regular... Al llegar a casa 'Benicron'", ha escrito el intérprete de Calle de la llorería, tema con el que se presentó al concurso y que le propició 37 puntos del jurado profesional, 15 del demoscópico y 15 del público. Pero además, para que sus seguidores no se preocupen demasiado por él, ha querido mostrar que su pareja, la artista Beatriz Fernández, le está cuidando en todo momento.

Además de mostrar a todos sus seguidores las dos rayas del positivo en el test de antígenos, Rayden ha querido expresar lo que ha supuesto para él esta experiencia y lo contento que se siente de la propuesta que elaboraron para la preselección. "Bajando ya las revoluciones. Consiguiendo mostrar y demostrar lo que queríamos. Hiperorgulloso de mi equipo y teniendo la sensación de que hemos hecho una piña grande todos y todas los que nos hemos enfrascado en esta aventura. Gracias Benidorm Fest. Ya hemos ganado", ha escrito el artista junto a un vídeo de la actuación. Pero no solo eso, el intérprete El mejor de tus errores junto a Alice Wonder ha querido expresar todo su apoyo a Chanel tras los últimos mensajes de odio que ha recibido al ganar el concurso.

Replicando un texto que ha escrito uno de sus compañeros del festival celebrado en la ciudad alicantina, el artista ha compartido todo el esfuerzo que hay detrás de todas las actuaciones y propuestas, asegurando que le parece increíble toda la situación que está ocurriendo con su compañera, quien no se merece un linchamiento así. "Qué atrevida es la ignorancia. Todos son ganadores pero Chanel es la que nos representará en España en 2022 como se merece, tanto ella, como nuestro país. ¡Chanel a Eurovisión!", ha escrito Rayden, dejando clara su postura ante todos los que han acusado de tongo a la ganadora del certamen y su tema SloMo.

Rayden se suma así a su compañero Gonzalo Hermida, que no pudo participar ni en las semifinal ni en la final del concurso tras sus dos positivos en Covid-19. El artista y su Quien lo diría participaron a través del vídeoclip de la canción y lograron superar el primer corte a pesar de no actuar en directo, pero finalmente su sueño por ser nuestro representante en 2022 tampoco pudo ser, ya que recibió 35 puntos frente a los 96 de Chanel.

