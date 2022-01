El influencer Luc Loren, uno de los fichajes de los Premios Feroz, baja de última hora por motivos de salud

Solo faltan horas para que comiencen a circular las estrellas de nuestro cine por la alfombra roja de los Premios Feroz, una de las primeras citas cinematográficas del año. La gala, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), tiene lugar en la sala multiusos del auditorio de Zaragoza y cuentacon varios maestros de ceremonias. Sin embargo, uno de sus fichajes se ha visto obligado a cancelar su participación a última hora. Se trata del influencer aragonés Luc Loren, que iba a ser el encargado de la retransmisión en directo a través de Instagram y de entrevistar a las estrellas que pasen por el photocall, pero un contratiempo de salud le ha impedido participar en el evento.

"No sabéis la pena que me da decir esto porque me hacía muchísima ilusión ir a los Premios Feroz. Iba a entrevistar a los invitados en directo en el photocall y posteriormente a algunos de los galardonados, pero por motivos de salud he tenido que cancelar mi viaje esta mañana", ha lamentado el youtuber, que también ha contado a sus seguidores cuál es el problema que le aqueja y no se trata de un contagio por covid. "He pasado una noche horrible con el estómago por una infección bacteriana y he tenido que venir a urgencias, pero ya estoy fuera. Todo bien", explicaba junto a una foto en la que se puede ver su brazo con una vía. Afortunadamente, no parece que su estado revista gravedad, pero, sin duda, sus fans notarán su ausencia en la gala.

Se desconoce cómo suplirá la ausencia de Luc Loren la organización de los Feroz, ya que una de las grandes apuestas de este año era precisamente la cobertura digital. En el escenario los maestros de ceremonias serán el cineasta Nacho Vigalondo y la cómica y guionist Paula Púa. Ambos son los presentadores de Los felices veinte, de Orange TV y forman una dupla de éxito que llegan dispuesto a emular en esta cita del cine español.

Considerados como la antesala de los premios Goya, muchos son los nominados a estos premios, pero Cardo, de Atresplayer Premium; y El tiempo que te doy, de Netflix, dieron la sorpresa consiguiendo tres nominaciones cada una. Además, Movistar+ ha sido la plataforma que tiene el mayor número de candidaturas gracias a series como La Fortuna, de Alejandro Amenábar; con dos, Hierro, con tres, Reyes de la noche, con cuatro y Vida Perfecta, con dos. Además, la comedia de HBO Max, Venga Juan, también tiene opción de llevarse hasta cuatro estatuillas. Entre las películas nominadas destacan Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar; Maixabel, de Icíar Bollaín y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa (seleccionada por España para los Oscar 2022 en la categoría de mejor película internacional), que son tres de las películas más aclamadas de este año.

