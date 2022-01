Te contamos dónde ver la gala y quiénes son los favoritos para ganar los Premios Feroz

Este sábado se celebra la novena edición de los Premios Feroz en Zaragoza, ciudad que acoge la gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y donde se premian las mejores películas y series del 2021. Presentados por Paula Púa, una de las nuevas reinas de la televisión, y Nacho Vigalondo, la gala se puede visionar a través del canal que los galardones han habilitado en YouTube. A las 19:30 horas, los seguidores del mundo del cine y la televisión pueden ver la alfombra por donde van a pasear algunos rostros tan conocidos de nuestro país como Inma Cuesta, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Clara Lago, Elena Irureta, Ane Gabarain, Leticia Dolera, Paula Usero, Paco León o Victoria Martín hasta que a las 22.00 que empiece la ceremonia. Al mismo tiempo, desde el perfil de Instagram de los premios, Luc Loren, uno de los influencers más populares, va a estar en el photocall entrevistando a todas las celebrities invitadas a la gala. Pero no solo eso, cuando el evento esté en su recta final, los ganadores podrán contarle qué emociones han sentido al ser los triunfadores de la noche.

Candela Peña, la actriz que podría hacer 'doblete' en los Premios Feroz

Con contenidos exclusivos en todos los perfiles sociales de los galardones, algo que permite a los espectadores asomarse al fin de semana de los Feroz de formas hasta ahora inéditas, el público va a disfrutar de un guion lleno de guiños a la industria con el humor ácido característico de estos premios. "Nosotros que estamos acostumbrados a hacer el idiota en un programa de Orange TV (Felices años 20), nos hace mucha ilusión poder llevar nuestro idiotismo a un nivel mayor", ha expresado Paula Púa en rueda de prensa mientras su compañero de gala ha bromeado diciendo que no han terminado todavía lo que iban a hacer, por lo que "no podemos contaros nada de algo que no existe".

Considerados como la antesala de los premios Goya, muchos son los nominados a estos premios, pero Cardo, de Atresplayer Premium; y El tiempo que te doy, de Netflix, dieron la sorpresa consiguiendo tres nominaciones cada una. Además, Movistar+ ha sido la plataforma que tiene el mayor número de candidaturas gracias a series como La Fortuna, de Alejandro Amenábar; con dos, Hierro, con tres, Reyes de la noche, con cuatro y Vida Perfecta, con dos. Además, la comedia de HBO Max, Venga Juan, también tiene opción de llevarse hasta cuatro estatuillas. Entre los títulos favoritos a las categorías de cine destacan Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar; Maixabel, de Icíar Bollaín y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa (seleccionada por España para los Oscar 2022 en la categoría de mejor película internacional), que son tres de las películas más aclamadas de este año.

El 'debut' de premio de Nadia de Santiago y Ana Rujas

Celebrados en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, la ciudad ha preparado también en la plaza del recinto una pantalla gigante para seguir la retransmisión. Y por allí, Javier Bardem, Anna Castillo, Milena Smit, Álvaro Mel, Najwa Nimri, Abril Zamora, Carolina Yuste, Ricardo Gómez, Daniel Grao, Yolanda Ramos, Bob Pop, Candela Peña, Marta Nieto, Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, Luis Tosar o Almudena Amor estarán mostrando su apoyo a la novena edición de los galardones que otorgan más de 230 periodistas y críticos que informan sobre cine en televisión, radio, prensa e internet.

