Candela Peña, la actriz del momento que podría hacer 'doblete' en los Premios Feroz

A Candela Peña le llueven los premios y este sábado podría hacer doblete en la novena edición de los Feroz. La intérprete está nominada a mejor actriz protagonista de una serie por Hierro y a mejor actriz de reparto de una serie por Maricón perdido. Su papel de Candela Montes en la ficción de Movistar+ podría darle una nueva alegría, y ya serían muchas, porque la actriz ha logrado numerosos galardones por este trabajo. Se llevó el Ondas en 2019, el Feroz en 2020 y el Forqué en 2021, entre otros. La actriz ha contado que no fue ni la primera ni la segunda opción para interpretar a esta jueza y madre soltera, pero cree que lo verdaderamente importante es aprovechar el momento y "hacerlo divinamente cuando te den tu oportunidad". Así lo ha hecho en Hierro y también en Maricón perdido, donde interpreta a Lucía, la 'mala madre' del protagonista, Bob Pop. Y en esta ocasión, según ha declarado, sí fue la primera opción del director, y el resultado de su personaje histriónico, cuyo físico y voz se ha encargado de construir libremente, podría tener premio.

Candela Peña está de moda, pero la actriz, nacida en Gavá, Barcelona, el 14 de julio de 1973, aprovecha cualquier momento para pedir trabajo porque asegura que estar nominada o recibir premios no significa estar rodando. "Esta profesión es muy caprichosa y hay momentos que parecen buenos y no lo son, y momentos que parecen malos y no lo son", dijo al recoger el Premio Platino mejor actriz de cine por su trabajo en La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. "Con los premios no se come", añadió, y aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a su representante, Pedro Garay. "Le pido esta noche trabajo porque no tengo ni un duro en la cuenta".

No era la primera vez que la intérprete hacía una petición de ese tipo. En 2013, cuando ganó el Goya en la categoría de mejor actriz de reparto por la película Una pistola en cada mano, del director Cesc Gay, sorprendió al público de la gala con su discurso. "Os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar", dijo, un llamamiento que recordó recientemente durante su conversación con el periodista Carlos del Amor en La Matemática del Espejo. “Me he pasado parte de mi carrera peleando por encontrar papeles. Tampoco soy una mujer que se ajuste a un canon en cuanto a lo físico… Nunca soy la primera opción para nadie, me lo tengo que seguir currando”. aseguró.

Candela Peña, que anoche asumió el mando de La Resistencia y los espectadores cayeron rendidos a sus pies, comparte nominación con grandes mujeres. En la categoría de mejor actriz protagonista de una serie se encuentran Ana Polvorosa (La Fortuna); Ana Rujas (Cardo); Nadia de Santiago (El tiempo que te doy) y Maribel Verdú (Ana Tramel. El Juego). Y en la categoria de mejor actriz de reparto de una serie compite con Itsaso Arana (Reyes de la noche); Najwa Nimri (La casa de papel); María Pujalte (Venga Juan) y Yolanda Ramos (Cardo).

La cuenta atrás para saber si Candela Peña hace doblete o no ya ha comenzado. Pase lo que pase, la actriz disfrutará de la gala y tendrá muy presente a su familia que, tal y como explicó a Carlos del Amor, es muy reducida, pero "sagrada". "Mi madre, mi hijo y, ahora, mi perra Paloma. Por que mi familia fuerte han sido mis amigos, Pilar Castro es mi familia, Elena Martín, Sonia, Lorena Castei… Tengo muchas mujeres alrededor que han tenido más voluntad de que yo siga para adelante que yo misma. Sobre todo, Pilar".

