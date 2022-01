¿No la conoces aún? Hablamos con Paula Púa, la cómica, periodista y guionista que presenta los Feroz

El escenario de los premios Feroz, que se celebrarán este sábado 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza, será la gran oportunidad de Paula Púa. No es una desconocida, ya colabora con el programa de TVE Mejor contigo y con Los felices veinte, de Orange TV -que presenta el director de cine Nacho Vigalondo y con quien compartirá la tarea en la noche de galardones-. Además, también ha hecho radio, ha estado detrás de las cámaras, se presenta sin miedo ante el público en monólogos que hace con frecuencia en bares de Madrid y escribe para El Mundo Today, demostrando que tiene talento para todos los formatos de humor. Pero sin duda la gala será el gran escaparate para la cómica, periodista, guionista y, por supuesto, presentadora, de 29 años con quien hemos hablado para que nos detalle cómo se está preparando para la ocasión, en quién se inspira o qué se va a poner, aunque también de sus inicios y sus metas. Sin duda hará reír al público, puesto que ya sus respuestas a nuestras preguntas resultaban motivo de (al menos) sonrisas.

Empecemos por lo primero: de dónde viene tu nombre, Paula Púa

Viene porque mi nombre real es Paula Cantó, y cuando empecé en el periodismo, que empecé muy pronto, (yo estudié periodismo y comunicación audiovisual) firmaba todos los artículos como Paula Cantó, y cuando empecé a hacer stand up me dio cosilla hacer humor con el mismo artículo con el firmaba artículos serios en un periódico. Entonces quise separar ambos mundos y dije “venga, me cambio el nombre para actuar”, y cogí Púa porque yo en Twitter soy @pppua, que es el peor nombre que se puede tener jamás, porque te lo he dicho ahora mismo y no sabes cuántas “pes” tiene. Es muy complicado. Pero cogí Púa y me lo puse como apellido momentáneo, porque dije “bueno, esto ya me lo cambiaré, no creo que llegue a nada”... Y como Púa es un apellido real pues me vino bien. Si al final lo de Twitter es porque es Pau, y como estaba cogido pues cambié las letras de nombre. Me lo hice con 17 años (ríe). En fin, qué triste.

¿Cómo te enteraste de que presentarías los Feroz junto a Vigalondo? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

Me llamó Nacho y me lo contó, porque se lo habían dicho primero a él. Y cuando me dijo “quieren que presentemos los Feroz” pensé “ah, Aníbal [Gómez], porque son los conocidos” y me dijo “no, no, quieren que seamos tú y yo”. Y lo primero que pensé, a lo mejor es muy naif, es que se habían equivocado de Paula y querían a Paula Prendes, a alguien más conocido. Una vez asimilado que era real, ya fue una alegría máxima. Me hace una ilusión… te hablo mientras hago la maleta y estoy muy nerviosa, pero muy emocionada y tengo muchas ganas.

¿Cómo se prepara uno para una tarea así? ¿Tienes alguien a quien admires y a quien mires para inspirarte?

Con muchos nervios pero también con muchísimas ganas. Somos el primer dúo que lo va a hacer, y Nacho y yo ya nos conocemos mucho lo que hacemos es “pelotear” mucho, es decir: nosotros ensayamos el texto, lo decimos y al final de la conversación que estás haciendo te nacen chistes nuevos, cosas nuevas e intervenciones nuevas. Estamos haciendo el texto muy nuestro, con ayuda de Pilar de Francisco que es la guionista. Y a quien admiro… yo intento pensar en quién me ha gustado como espectadora o qué galas he disfrutado más y son las de los cómicos que más me gustan o a los que más admiro. La gala que presentó Buenafuente con Silvia Abril, la que presentó Ernesto Sevilla con Joaquín Reyes… la cabra tira al monte y mi debilidad son ellos. Y sobre todo viendo muchos vídeos de galas anteriores, porque yo me las como todas todos los años y en el presentador te fijas y tal pero no en la perspectiva de “ah, dentro de unos días me va a tocar hacer eso a mí”. Entonces también me estoy viendo algún vídeo por si acaso.

En los últimos años se ha criticado que algunas galas de premios se hacen tediosas y pese a eso los Oscar por ejemplo han estado sin presentador. ¿Qué opinión te merece?

Estoy muy de acuerdo en que las galas de premios se hacen tediosas, y yo como espectadora de los Feroz, de los Goya, de los Forqué, de los Oscar… de todos, es verdad que tiras a pensar “qué largo es esto”, “que se callen ya”, “quiero ver la peli ganadora”... al final los que vemos estos premios queremos ver sobre todo los ganadores y al final la figura del presentador llega un momento que hasta llegas a odiarla dependiendo de quién sea. Entonces sí, las galas se hacen largas y es un clásico poner la música para que se callen y se vayan. Pero creo que es parte de su encanto, los Oscar sin presentador yo creo que es una excepción, creo que el presentador es una figura mítica.

Estudiaste periodismo y CAV, pero ¿cómo te iniciaste en el humor? ¿Al principio lo hacías por hobby o ya sabías que querías dedicarte profesionalmente a ello?

Creo que fui de las pocas personas de España que se compró los libros del Club de la Comedia, yo era esa gente de pequeña. Y me veía muchísimos especiales de cómicos en Paramount Comedy, siempre me ha gustado muchísimo el tema, lo que pasa es que yo no me veía haciendo eso porque no sabía que se podía. No sé si por falta de referente femeninos, no sé si Ana morgade estaba ya, o Eva Hache, pero yo recuerdo sobre todo hombres. No sé si fue por eso, pero ni se me pasó por la cabeza. Luego ya cuando empecé en el periodismo y en la comunicación audiovisual, en todo lo que yo hacía, ya fueran guiones, artículos de opinión o crónicas yo intentaba meter siempre el humor, pero no sabía que iba a ser capaz de dedicarme a ello. Y cuando empecé en el stand-up [monólogos] ya fue cuando pensé “vale, esto es lo que yo quiero hacer y no estar en una redacción de periódico porque creo que no es para mí”. Y luego ya empecé, como ya había hecho audiovisuales, intenté meterme en el mundo del guion, me llamaron para una prueba y así metí cabecita.

En los últimos años te hemos visto cada vez más en televisión, ¿hay algún programa en donde te gustaría estar?

Lo guay es que el programa en el que más me gustaría estar es en el que estoy. En Los Felices Veinte disfruto muchísimo, pero no voy a hacer lo típico de te contesto a una pregunta con una respuesta que no tiene nada que ver porque lo odio, así que me gustaría estar, o me habría encantado estar en Late Motiv. De los programas en los que más disfruto es en los que me gustaría estar, La Resistencia es verdad que es un poco nuestra competencia, ojalá llegáramos a ser su competencia… todos los late nights es lo que más me gusta. Bueno, y en Zapeando que no es un late, que estuve este verano… estuve un día y me lo pasé muy bien. Así que me encantaría volver. Así que si alguien me quiere llamar de Zapeando… ya sabe cuál es mi teléfono (ríe).

¿Te gusta más la radio, la televisión o el directo de un monólogo con público?

Me gusta más el directo de un monólogo con público. Lo paso peor, bueno, no lo paso peor porque es lo que más disfruto, pero para mí es lo que tiene más riesgo. En una televisión o en la radio estás en directo pero el feedback que tienes no es instantáneo, y si está el público ahí está animado para que te aplauda donde te tiene que aplaudir, para que se ría cuando se tiene que reír… pero en un stand up vas sin red. Pero también es verdad que cuando funciona eso es… el sentimiento que tienes cuando haces reír a la gente y lo estás viendo y tienes un feedback, ¡eso es maravilloso!

A pesar de que siempre ha habido mujeres cómicas, en los últimos años se les está dando más presencia en los medios. ¿Hay algún lugar, puesto u oportunidad que creas que aún tiene techo de cristal?

Estos últimos años las cómicas han estado teniendo más presencia en los medios, aunque es verdad que siempre suelen ser minoría, te lo digo de lo que yo conozco. Por ejemplo, mujeres cómicas me refiero también dentro de los medios a los equipos de guion, donde siguen siendo gran minoría. Al menos por los círculos donde yo me muevo, los programas en los que yo estoy, sé que son minoría. Delante de la cámara por suerte, supongo que se han dado cuenta de que chirriaba muchísimo que el 90% de los colaboradores de un programa eran hombres. Entonces creo que por esa parte hemos mejorado muchísimo. Por llamarlo de alguna forma el techo de cristal sigue estando en la parte de presentar, al final sí que hay cada vez más colaboradoras y cómicas pero el puesto de presentador está de momento reservado para hombres, al menos en el mundo de la comedia. Los late nights que hay en España, Late Motiv por desgracia ya no está y aunque lo presentó Eva Soriano durante la baja de Buenafuente, pero al final el presentador es él; La Resistencia, Los Felices Veinte… y Henar [Álvarez] es la primera cómica que está presentando un late night, pero al final es verdad que es en Twitch, no es en una cadena clásica.

¿Dónde te ves tú en cinco años?

Ojalá trabajando de lo mío, porque al final este mundo es tan inestable que nunca sabes. Ya no te digo mejor de lo que estoy, pero por lo menos como estoy porque ahora mismo estoy trabajando en lo que me gusta que es algo muy, muy complicado.

Y por último… adelántanos algo de tu(s) look(s) para la gala, ¿habrá cambios de vestuario?

Me han dicho que no haga spoilers de nada y yo soy muy torpe para esto, así que solo puedo decir que hay cambios de vestuario y que son cuatro. Creo que no puedo decir nada más, por si acaso se enfadan conmigo.

