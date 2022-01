El susto de Olga Moreno y Rocío Flores al producirse un incendio en el edificio donde está su vivienda familiar

Tras un comienzo de año complicado para Olga Moreno por la nueva relación sentimental de Antonio David Flores, este viernes la empresaria vivía un gran susto al producirse un incendio en el edificio de Málaga en el que se encuentra su residencia familiar. A primera hora de la tarde los vecinos eran desalojados mientras que varias dotaciones de bomberos extinguían las llamas que comenzaron al arder el cuarto de contadores "por causas que se desconocen" según indicaba a Europa Press Miguel Blanco, sargento del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Este profesional aseguraba que, tras trasladarse dos dotaciones, un vehículo escala y un vehículo de mando, pudieron sofocar las llamas sin daños personales para que los técnicos pudieran restablecer el servicio eléctrico.

Una vez pasada la inquietud inicial y el sobresalto propio de un incidente de estas características, la ganadora de la última edición de Supervivientes trasladaba un mensaje tranquilizador a Marta López, con la que convivió en el citado reality. De este modo le contaba que se encontraba "bien y fuera de peligro". La colaboradora televisiva explicaba que durante la conversación con su amiga, ni ella ni Rocío Flores, que está en pleno postoperatorio, se encontraban ya en el edificio porque todos los vecinos habían sido desalojados para evitar posibles daños. Sin embargo, dice que confiaban en poder regresar a su domicilio en cuanto las fuerzas de seguridad diesen por finalizado su trabajo. "Creen que no va a haber problemas", puntualizaba. Antonio David no se encontraba con ellas en el momento de los hechos.

Este incidente se produce escasos días después de que Antonio David explicara que no le había contado a su exmujer que estaba ilusionado con otra persona porque no quería hacerle daño. Además, elogiaba a Olga Moreno y agradecía lo mucho que ha hecho siempre por la familia que han formado juntos. Esa unidad sigue siendo su prioridad ya que la empresaria ha explicado que el divorcio del padre de su hija y su pareja durante más de dos décadas no está en sus planes inmediatos. Aunque las vidas de los dos transcurren ahora por caminos diferentes y ella se ha refugiado en sus seres queridos para superar esta etapa, su intención es seguir compartiendo techo en el domicilio donde precisamente se producía hace unas horas el incendio. En esta casa viven con la pequeña Lola y con David, el hijo que el ex Guardia Civil tuvo con Rocío Carrasco. Rocío Flores, por su parte, tiene también su residencia fijada en Málaga pero se independizó hace más de un año con su pareja.

Los problemas de la pareja de Antonio David

Tampoco está siendo una semana fácil para Marta Riesco. La reportera de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho con la que Antonio David ha "empezado a construir una relación" se encuentra actualmente de baja laboral debido a la atención mediática que ha provocado su historia de amor con el padre de Rocío Flores. Tal y como sus compañeros televisivos han confirmado, la presión mediática le ha superado y padece ansiedad. Después de asistir el miércoles al programa presentado por Sonsoles Ónega era fotografiada en compañía de su madre saliendo de la clínica López Ibor (expertos en psiquiatría y psicología) y va a permanecer unos días hasta que se recupere y se tranquilice un poco esta situación. Horas antes había protagonizado también un enfrentamiento público con Anabel Pantoja, a la que dijo que había denunciado.

