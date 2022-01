El mensaje de Ramón García a su exmujer, Patricia Cerezo, al despedir el año junto a Ibai Llanos

Ramón García, con 17 campanadas retransmitidas a sus espaldas, es todo un veterano en estas lides. Ibai Llanos se estrenaba el año pasado desde la habitación de un amigo y a través de una plataforma digital, la misma en la que este año se ha consagrado como la gran estrella de los directos en Twicht convirtiéndose en ídolo de buena parte de la juventud. A pesar de su dilatada, experiencia, para el presentador bilbaíno este formato de comunicación es totalmente nuevo, pero no se ha amilanado ante el reto generacional y ambos colosos de la comunicación han ofrecido desde la Puerta del Sol de Madrid una despedida del año en la que no ha faltado el humor y tampoco las reflexiones sobre el año que se acaba, especialmente duro en lo personal para Ramón.

La inesperada confesión de Ramón García antes de dar las campanadas

Con una duración de más de dos horas, han sido las campanadas más largas que ha presentado nunca García, pero no parecía que le aburriese en absoluto. "Esto tiene mucho más rollo", decía con humor a su compañero que admitía encontrarse nervioso. Durante la retransmisión ha habido tiempo para bromas, una tertulia con otros 'streamers' y también para hacer balance del año, momento que el que fuera presentador de ¿Qué apostamos? aprovechó para dedicar unas palabras a su exmujer, Patricia Cerezo, de la que se separó el pasado verano, y a sus hijas. "Para mí este año ha sido muy malo a nivel personal, por eso ahora me acuerdo de mis hijas y de su madre, de la que me he divorciado este año, pero a la que quiero mucho", aseguró Ramón, que además de enfrentarse a su divorcio tras 24 años de matrimonio también sufrió la pérdida de su madre en noviembre.

VER GALERÍA

La hija de Ramón García cumple 18 años

Aunque probablemente el público que ha congregado esta peculiar pareja no contaban con sorprenderse demasiado con sus estilismo, lo cierto es que no han sido escogidos al azar. El presentador vasco no defraudó y lució su ya mítica capa. Más moderno iba el joven streamer, con un original traje estampado, pero antes del directo sufrió un percance al rompérsele el pantalón. Afortunadamente, este incidente quedó totalmente a un lado cuando el veterano comunicador le hizo un impagable regalo: una pajarita que lució en las campanadas de 1995, cuando Ibai tan solo contaba con nueve meses de edad. La diferencia generacional era patente, sin embargo, ni el más experto está libre de equivocarse y Ramón puso la nota definitiva de humor a la noche con su simpático lapsus al terminar las doce campanadas. "¡Feliz 2020!", exclamaba, mientras Ibai le corregía sin poder contener la risa. "¡22, 22!", rectificaba García.

La experiencia de Ramón García y la frescura de Ibai Llanos lograron congregar ante la pantallas de Twitch a más de dos millones de usuarios a lo largo de la retransmisión, una cifra muy celebrada por ambos al comprobar que su tándem funciona a la perfección. Tras el éxito de sus campanadas conjuntas, quién sabe si también frutificará su proyecto común de resucitar el mítico concurso veraniego del Gran Prix.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.