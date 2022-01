Ha dado positivo en covid Ana Obregón expresa por adelantado sus deseos para 2022 al no poder estar en la Puerta del Sol La presentadora no podrá dar las campanadas junto a Anne Igartiburu como le hubiera gustado

Ana Obregón no podrá estar esta noche en las campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol como estaba previsto porque ha dado positivo en COVID-19. Una mala noticia para la presentadora, que había mostrado ilusión por despedir el año que tanto sufrimiento le ha traído, sobre todo acompañada por su compañera y amiga Anne Igartiburu, con quien ya dio las uvas la última vez. A pesar de no poder hablar con su público a través de la televisión, la actriz ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores unas horas antes de que llegue la noche. "Con esta imagen del año pasado quiero desearos a todos un año lleno de salud, amor y que se cumplan todos vuestros deseos", ha escrito, junto a una fotografía en la que aparece mirando al cielo, recordando a su hijo Aless, que falleció en mayo de 2020.

El sufrimiento no ha impedido a Ana pedir un deseo para todos los españoles, ya que el que pide para ella misma no se cumplirá: "Nada puede devolverme a mi hijo ni a mi madre", ha escrito la presentadora, que perdió a su progenitora un año después de que se fuera Aless. Lo que le gustaría a la actriz de Ana y los siete es que se acaban "las tres pandemias terribles que sufrimos": se refiere a la del COVID, que se acabará "gracias a las vacunas" cuando estas lleguen a todas partes del mundo; también a la de la violencia "y todas sus mutaciones", la violencia de género, machista, contra los miembros del colectivo LGTBIQ+, la de las calles o la de la política. "Contra este virus no hay vacuna, todos tenemos que hacer un trabajo individual de empatía, solidaridad y amor", ha comentado.

Y finalmente, Ana ha mencionado también la "pandemia silenciosa del cáncer", que causa 300 muertes al día en España, según ha comentado. "Yo sigo pidiendo dinero (aunque no me hagan ni caso) para investigación y salvar vidas. Esta noche cuando suenen las doce campanadas aunque físicamente esté sola en casa, mi corazón estará con todos vosotros y sobre todo mi corazón estará lleno del amor infinito que me dieron mi madre y mi hijo", ha asegurado la presentadora, en un mensaje lleno de amor y esperanza por el futuro, pese a todo el dolor que alberga.

Ana lo tenía todo preparado para la Nochevieja, incluso el vestido, cuando comenzó a tener síntomas de fuerte catarro y resultó ser positiva en coronavirus. Su aparición por segundo año consecutivo en la despedida del 2021 junto a Anne Igartiburu se sumaba esta vez también a su aparición en telepasión junto a Boris Izaguirre, y se había sincerado sobre lo mucho que le apetecía. "Van a ser unas campanadas donde vamos a retransmitir con el corazón, nada más", decía a finales de noviembre, pero finalmente no va a poder ser así. La presentadora pasará la noche sola, como ya estuvo en Nochebuena, ya que prefiere que sea su familia quien esté con su padre en una fecha tan difícil.

