Antonio David y Olga, despedirán el año a kilómetros de distancia

Parece que la posible reconciliación sentimental entre Olga Moreno y Antonio David Flores no ocurrirá durante estas fechas de paz y felicidad. Tras las palabras de Rocío Flores, en la que aseguró que no había pasado las fiestas ni con su padre ni con la última ganadadora de Supervivientes, El programa de Ana Rosa ha revelado que la pareja tampoco pasará la Nochevieja juntos. "Parece que de nuevo, al igual que en Nochebuena, van a estar separados", ha explicado una colaboradora del formato de Telecinco, donde también han relatado que el exguardia civil estará en Madrid y que todo apunta a que se quedará en la capital, donde también está su abogado e íntimo amigo, para despedir el 2021. En cuanto a Olga, en el programa han revelado que estará en Málaga y que se reunirá con sus amigas porque para ella "sus amistades son su segunda familia". "Creo que David Flores lo pasará con Olga", ha apuntado Marisa Martín Blázquez sobre el hijo de Rocío Carrasco.

VER GALERÍA

Del triunfo en 'Supervivientes' a la ruptura con Antonio David: Olga Moreno, uno de los nombres que más ha sonado en 2021

Aunque muchos han hablado sobre una posible reconcilación de la pareja durante estas semanas, algunos de los colaboradorades de El programa de Ana Rosa han asegurado que si han pasado las navidades separados es porque la relación no está tan bien como creían. "Eso de acercamiento o posibilidad de un futuro juntos tras la crisis, pues está claro de que no es así... porque si hubiese alguna intención lo habrían pasado en familia", ha explicado Antonio Rossi, a pesar de que durante varias semanas se ha rumoreado que el colaborador y su mujer podrían haber aprovechado para acercar posturas, tener largas conversaciones y decidir darse una nueva oportunidad.

Después de 22 años juntos, doce de matrimonio y una hija en común, Lola, todo indica que la pareja continúa haciendo vidas separadas desde hace meses. Y aunque ambos hayan puesto tierra de por medio, lo cierto es que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha asegurado en numerosas ocasiones que se quieren y que siempre van a ser una familia. De hecho, la nieta de 'la más grande' confirmó hace unos días que los cumpleaños sí los han pasado juntos. "En los tres hemos estado juntos. Sería absurdo negarlo porque me han visto entrando y saliendo y si dijera que no sería mentira", reconocidó la influencer, aclarando que el Covid también ha truncado algunos de sus planes.

VER GALERÍA

Así hablaba Olga Moreno de Antonio David Flores en los meses previos a su separación

Aunque Olga no ha hablado con ningún medio sobre la separación o reconciliación con Antonio David, el pasado 29 de octubre, el padre de Rocío Flores fue quien confirmó antes los medios su ruptura con la empresaria, una noticia que había dado en exclusiva la revista Lecturas unos días antes. "Se ha hecho tantísimo daño a tantas personas que me rodean que esta situación es insostenible. Si todo esto ha sido hecho con el objetivo destruir a un matrimonio, quiero decir que lo han conseguido, pero no van a destruir una familia", relató.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.