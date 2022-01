Rocío Flores explica cómo y con quién ha pasado las Navidades 'más diferentes'

Rocío Flores, que tiene claro que la ruptura de Antonio David y Olga no impedirá que sigan siendo una familia, ha contado cómo han sido las Navidades en un año en el que su vida ha experimentado una serie de transformaciones, tanto a nivel físico como personal y profesional. "Yo he pasado las fiestas bien, pero no he cenado en casa de mi padre. No he pasado ninguno de los dos días con ellos", ha confesado la colaboradora en El programa de Ana Rosa, donde ha querido aclarar que no dirá nada sobre si su progenitor y la que fuera ganadora de Supervivientes 2021 habrían o no estado juntos en Nochebuena. "Lo que pase en su casa, si lo quieren contar que sean ellos. Lo único que puedo decir es que he estado desconectada y no he estado con ellos ni el 24 ni el 25", ha continuado diciendo la hija de Rocío Carrasco. Además, la nieta de 'la más grande' ha querido disipar todas las dudas y ha explicado que el motivo por el que no ha compartido estos momentos es porque le tocaba hacerlo en otro sitio, refiriéndose a su familia política.

Primeras palabras de Rocío Flores tras las informaciones sobre la separación de su padre; 'Vamos a seguir siendo una familia'

A pesar de no haber cenado ni comido con Antonio David en estos días, Rocío Flores ha querido explicar que sí ha visto a su padre en Málaga para que después no se saquen "conclusiones equivocadas". "Yo siempre he sido una persona de pasar las Navidades en familia, para mí siempre han sido fechas y momentos muy especiales, sobre todo porque todavía está mi abuela, que todavía la tengo", ha expresado la colaboradora, pidiendo por favor que la madre de su padre viva mucho más tiempo para poder seguir disfrutando de ella.

Tras asegurar que tanto su padre como Olga no quieren que cuente qué cosas están haciendo o qué planes han tenido, la hija de Rocío Carrasco ha comentado que sí se juntaron para el cumpleaños de la pequeña de la familia, Lola. "En los tres cumpleaños hemos estado juntos. Sería absurdo negarlo porque me han visto entrando y saliendo y si dijera que no sería mentira", ha reconocido la nieta de la intérprete de Como las alas al viento, aclarando también que la covid-19 ha truncado algunos de sus planes porque la madre de la ganadora de Supervivientes no goza de un buen momento en su salud. "Han decidido poner distancia", ha relatado Rocío.

La sorprendente reacción de Rocío Flores cuando le dicen que se parece a su madre

Además, la colaboradora ha confirmado que efectivamente estas Navidades han sido de "las más diferentes" que ha vivido a nivel familiar y que respecto a lo que van a hacer en Nochevieja, a pesar de ser 29 de diciembre, todavía no lo sabe. "Tengo planes con la familia, con quien haya en mi casa, y después con amigos. A ver si el coronavirus nos los permite, veremos a ver cómo lo hago, pero a día de hoy no tengo ni idea", ha concluido.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.