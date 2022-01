El año del gran cambio de Rocío Flores

Loading the player...

Rocío Flores probablemente no olvidará este 2021. No solo por los numerosos titulares que han acaparado sus padres -Rocío Carrasco a raíz de su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, y Antonio David Flores, además, por su separación de Olga Moreno-, sino también por sus propios cambios. Rocío, que tiene claro que la ruptura de Antonio David y Olga no impedirá que sigan siendo una familia, ha experimentado en los últimos meses una serie de transformaciones, tanto a nivel físico como profesional, que hacen que la joven despida el año de una forma muy distinta a como lo empezó. Dale al play y no te lo pierdas.

