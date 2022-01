Las palabras de apoyo de Anne Igartiburu a Cristina Pedroche en la antesala de las campanadas

Anne Igartiburu, que no compartirá la despedida de año con su compañera Ana Obregón tras su positivo en covid, ha querido tener unas palabras de apoyo para Cristina Pedroche tras las críticas que suele recibir su estilismo para las campanadas. La presentadora de TVE, que ha estrenado hace unos días el nuevo plató de Corazón, ha asegurado que la colaboradora de Zapeando le parece "estupenda" porque siempre le da una vuelta de tuerca al momento de dar la bienvenida al nuevo año porque "se arriesga". "No es una cuestión de cuánta piel enseña o cuánta deja de enseñar, sino qué mensaje hay y cuál es el guiño que hace a una generación de comunicadoras que están libres de cualquier tipo de estereotipo", ha dicho en una entrevista de Vertele, añadiendo que le parece muy bien porque cree la mujer de David Muñoz también está buscando su sitio y su espacio.

VER GALERÍA

Así de ilusionada se mostraba Ana Obregón de volver a presentar las campanadas

La presentadora de TVE también ha explicado que le parece una muestra de creatividad y de hacer un guiño con el arriesgado vestuario, ya que piensa que también es una herramienta de trabajo como cualquier otra. "Normalmente son guiños y una declaración de intenciones sobre algo, no es solamente el traje, es que ahí hay una chica que está trabajando muchísimo", ha continuado diciendo Anne. Además, Igartiburu ha comentado que no sabría qué hacer en el caso de que no la llamaran de la cadena pública para despedir el año, aunque supone que vería las campanadas desde algún sitio donde hiciera calor. "Me imagino que haría algo así, pero no sé, no tengo ni idea", ha relatado en el citado medio.

La que fuera concursante de Mask singer: adivina quién canta como Monstruita ha asegurado también que durante esta noche tan importante echará mucho de menos a Ana Obregón, que estará ausente por haber dado positivo en Covid-19. "Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento! ¡Te queremos mucho!", le escribió la presentadora que, sin duda, echará en falta la buena sintonía y el éxito que cosecharon en la edición anterior de las campanadas de Televisión Española.

VER GALERÍA

Ana Obregón, muy triste por no dar las campanadas, cuenta cómo se encuentra tras dar positivo en covid

Para suplir la falta de la actriz, Anne tendrá la compañía de Jacob Petrus, el presentador de Aquí la tierra. ""Estábamos en reserva. Sabíamos que esto podía pasar. Este año cualquier cosa de la que hemos hecho se ha organizado con alternativas. Nos ha pasado con la Gala Inocente, con las campanadas pasaba, pasará con la Cabalgata... y pasará con todo", relató el climatólogo en TVE, nervioso del nuevo reto al que tendrá que enfrentarse.

