¡Año nuevo, casa nueva! Ibai Llanos despide 2021 con una mudanza

Ibai Llanos afronta la llegada de 2022 con muchas novedades a la vista, tanto a nivel profesional como personal, tras un año en el que que se ha convertido en uno de los protagonistas de las redes sociales. En el terreno laboral, el streamer acaba de comenzar una nueva etapa junto a Gerard Piqué con la creación de KOI, su nuevo equipo de eSports; mientras que en lo personal, ha comunicado a sus seguidores que se ha comprado una casa. "Me emociono de solo pensarlo", ha afirmado el influencer durante la retransmisión en la que anunciaba que pronto dirá adiós a la mansión en la que vive, donde anteriormente residía el futbolista Samuel Eto’o y por la que reveló que pagaba unos 15.000 euros de alquiler al mes.

A sus 26 años y convertido en un fenómeno en Internet, Ibai Llanos hizo público que solo gracias a la plataforma Twitch se embolsaba en torno a 120.000 euros mensuales. Pese a ganar esa gran cantidad de dinero, no se le conocía ninguna vivienda en propiedad. Hasta ahora. Ha sido a través de su propio canal donde el streamer ha comunicado emocionado su próxima mudanza, agradeciendo con cierto sentido del humor a sus fans haberlo hecho posible: "Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís me habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero", ha afirmado el experto en videojuegos que también ha comentado que "aún no sabe en cuántos años va a pagar la casa".

Ibai Llanos no ha dado excesivos detalles sobre cómo será su nueva vivienda y solo ha confirmado que también estará en Barcelona y que, aunque "es bien grande" se trata de una casa de una única planta. Una residencia en la que tendrán cabida sus amigos y colaboradores, como ha ocurrido hasta ahora: "Reven tiene pareja, por lo que se irá a otra casa, pero también lo tendré en la mía", ha puntualizado el influencer antes de explicar que sus compañeros, Ander y Barber tendrán una habitación alquilada en su primera propiedad.

Fue precisamente en enero de 2021 cuando Ibai Llanos publicó un vídeo en el que hacía un house tour por su mansión, una vivienda valorada en 3.800.000 euros y que cuenta con espacios como bodega, cancha de baloncesto, pista de pádel o una piscina de 12 metros de profundidad. Tal fue el alcance del clip que se ha coronado como el más visto de YouTube del año con más de ocho millones de reproducciones en la plataforma.

