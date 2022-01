De una boda en Córdoba a las campanadas con Cristina Pedroche: Josie y su ajetreada despedida del año

Tic, tac, tic, tac... la cuenta atrás ha comenzado. El 2021 está a punto de llegar a su fin; para decir adiós a este año y dar la bienvenida al que entra faltan apenas unas pocas horas. Y Josie tendrá que aprovechar al máximo cada una de ellas. El conocido estilista encara este 31 de diciembre con una agenda de lo más ajetreada que arranca a primera hora de la mañana en Córdoba, en la boda de Casilda Herrero, y finaliza en Madrid, donde vestirá a quien se ha convertido en la estrella innegable de las campanadas: Cristina Pedroche.

-Josie, la nueva estrella de la televisión: 'Todas mis amigas me enriquecen'

VER GALERÍA

Casilda Herrero de Solís-Beaumont y Javier Zarrabeitia Fernández-Shaw pronunciarán hoy el "sí, quiero" en un escenario de cuento y lleno de historia, el castillo de Almodóvar del Río, la fortaleza de la familia Solís en este pueblo ubicado a treinta kilómetros de Córdoba. Además de ayudar a vestir a la novia, Josie, que se encuentra en la ciudad andaluza y ha compartido con sus seguidores algunas imágenes desde allí, será testigo en esta boda, que pondrá el broche a la temporada nupcial de 2021. “Para mí va a ser un día increíble porque me voy a levantar a las ocho y voy a vestir a una novia maravillosa, un pibón de unas características espectaculares", ha declarado a ¡HOLA! en referencia a la prima de Fernando y Carlos Fitz-James.

-Todos los detalles de la última gran boda del año

-Repasamos los looks de Cristina Pedroche en Nochevieja

La ceremonia -en la que se espera la asistencia de personalidades como Fernando y Carlos Fitz-James Stuart, hijos del duque de Alba, Enrique Solís o la modelo Alejandra Domínguez, entre otros- tendrá lugar a mediodía. A continuación, los invitados celebrarán el enlace de la sobrina de Matilde Solís hasta bien entrada la noche. Pero el estilista, definitivamente, no podrá quedarse a disfrutar de los festejos hasta altas horas. Y es que en Madrid le espera una tarea de gran responsabilidad, nada menos que vestir a la mujer en la que se posan todas las miradas cada Nochevieja desde hace ya siete años.

VER GALERÍA

-David Muñoz sigue con la tradición y se pone el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche

Pero ¿cómo lo hará para estar presente en el mismo día en dos acontecimientos de tal envergadura? Él mismo lo ha explicado a ¡HOLA! cómo se desplazará desde el castillo cordobés hasta el kilómetro cero de la capital: "Antes de que empiece el desmadre, me iré a Madrid para vestir a Pedroche, que lleva el mejor vestido de todas las Campanadas. No me han puesto el Falcon, pero me voy en AVE. Estoy feliz”, ha asegurado el estilista, que recorrerá así los 400 kilómetros que separan ambos puntos de la geografía española.

-Cristina Pedroche nos descubre los secretos de la noche más mágica del año

-Cristina Pedroche se anticipa a las críticas paseándose desnuda por las calles de Madrid

Fue en 2014 cuando Cristina Pedroche se puso por primera vez ante la Puerta del Sol para despedir el año, si bien ya había hecho una "simulación" en su casting para Sé lo que hicisteis..., el programa que lanzó a la presentadora a la fama. El revuelo que causó el vestido que escogió la madrileña para su debut en las campanadas resuena todavía a día de hoy. Actualmente, Cristina ha formado con Josie un tándem inseparable con un claro objetivo: superarse año tras año en la elección de su look, un reto cuya dificultad va creciendo a la par que las expectativas.

Como es habitual, tanto la presentadora como el estilista han guardado celosamente el secreto del outfit con el que Cristina nos sorprenderá en esta ocasión. Eso sí, han dado algunas pistas, pequeñas pinceladas de lo que podremos ver esta noche en pantalla en Antena 3. "Este año pasan más cosas alrededor que no es solo el vestido y lo que me puede o no cubrir", afirmó la colaboradora de Zapeando en su reciente visita a El Hormiguero. "No hay problema por la talla, está a medida, pero puede ser más ancha o más estrecha", agregó, dejando a los espectadores todavía más desconcertados. ¿Conseguirán volver a dejar a todo el mundo boquiabierto? Lo descubriremos muy pronto.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.