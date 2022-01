Cristina Pedroche recuerda su primera vez dando las campanadas y no es la que estás pensando

Cristina Pedroche se ha convertido en una de las estrellas de la Nochevieja en nuestra televisión y, desde que presentó las campanadas por primera vez en 2014, la incógnita de cómo será su vestido ya es una tradición. Pese a que fue hace siete años cuando se estrenó en la Puerta del Sol, la andadura de Cristina Pedroche como presentadora de las campanadas comenzó mucho antes, concretamente ¡en 2009! Apenas tenía 21 años cuando la madrileña se presentó al casting de Sé lo que hicisteis…, el programa que la dio a conocer, y como si fuera cosa del destino una de las pruebas a la que tuvo que enfrentarse fue precisamente una simulación de las campanadas de Fin de Año.

VER GALERÍA

- David Muñoz sigue con la tradición y se pone el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche

El equipo de Sé lo que hicisteis…, a excepción de Ángel Martín, se ha reunido diez años después en un programa especial en el que han repasado los mejores momentos del mítico magacín. Ha sido Miki Nadal quien ha sorprendido con unas imágenes inéditas del casting que realizó Cristina Pedroche para formar parte del programa e iniciar una carrera en televisión. "Esto no lo ha visto nadie pero Cristina ya estaba predestinada a ser la reina de las campanadas", ha dicho el ganador de MasterChef Celebrity ante el asombro de la propia colaboradora de Zapeando, convencida de que debutó despidiendo el año en 2014.

Con 21 años, un look de lo más juvenil y mucho desparpajo, Cristina Pedroche aparecía por primera vez ante las cámaras dispuesta a darlo todo un 10 de diciembre de 2009. La presentadora cantó, bailó y hasta contó un chiste mientras aseguraba que ella "hacía de todo" porque quería "ser artista". "Empieza la cuenta atrás y por eso he venido a la Puerta del Sol, al ensayo de las campanadas", comenzó a explicar Cristina Pedroche en la última prueba de un casting que, para sorpresa de todos y de la propia presentadora, se convertiría en el inicio de una tradición.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Por qué Cristina Pedroche quiere que le quites importancia a lo que pesas

"Me acordaba del casting, pero no recordaba que habíamos hecho unas campanadas", ha dicho entre risas Cristina Pedroche al terminar de ver las imágenes. Eso sí, en aquella ocasión quien estaba a su lado fue el humorista Rober Bodegas y no Alberto Chicote, como de costumbre. Algo a lo que la presentadora también ha hecho referencia con una pullita para Miki Nadal, sobre quien ha desvelado que no quiso hacer el casting con ella en aquella ocasión. "No te conocía de nada y no creía que fueras a ser una gran opción y, sin embargo, me equivoqué. Porque aunque no daré nombres, por aquí pasó mucha gente para hacer el casting y ella fue la mejor. Y lo ha demostrado", ha reconocido el cómico aplaudiendo la figura de Cristina Pedroche, con la que comparte una bonita amistad desde hace una década.

- Alberto Chicote da la 'campanada' al anunciar sus planes de boda con Inma Núñez

- Ana Obregón no presentará las campanadas tras dar positivo en coronavirus

Cristina Pedroche se pasea desnuda por Madrid

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.