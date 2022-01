La sorpresa de Eugenia Osborne a su padre antes de Nochevieja

Loading the player...

Bertín Osborne tuvo que pasar solo la Nochebuena y Navidad porque había dado positivo en COVID unos días antes. A pesar de que se mostraba animado cuando lo contaba, seguro que la sorpresa que le ha preparado su hija Eugenia le ha hecho mucha ilusión. Ha sido de manera improvisada cuando la mayor de sus hijas ha decidido no volver a Madrid después de haber pasado la semana en Jerez, y ha preferido viajar hasta Sevilla para disfrutar del final del año en la impresionante finca que tiene su padre en Sevilla, con sus perros y con los caballos, para acompañar al cantante en la Nochevieja. Así lo ha contado ella misma, ofreciendo unas imágenes de las tierras y sin miedo a que sus vídeos reventaran la sorpresa, porque el artista aún no sabe qué le espera. No te pierdas el vídeo, ¡y dale al play!

