Feliciano López y Sandra Gago celebran la primera Navidad del pequeño Darío con una escapada a la nieve

Qué mejor manera de despedir el que ha sido su primer año como padres que junto a su hijo y en la nieve. Eso es lo que han debido pensar Feliciano López y Sandra Gago, que se han ido a la montaña para vivir unas Navidades blancas y nevadas como las de las películas. La pareja ya felicitaba hace unos días las fiestas con una preciosa foto de Darío luciendo un traje de reno de lo más mono, y es que está contando los días para que su primer hijo cumpla su primer año de vida. "Primeras veces", ha publicado la modelo este miércoles junto a una imagen del pequeño tocando la nieve con curiosidad, así como el tenista ha compartido unas instantáneas de su familia, de la que está muy orgulloso.

"No se me ocurre nada que pueda mejorar esto", ha escrito Feliciano junto a una publicación en la que aparece con su hijo Darío, que viste un precioso traje de esquí color azul con botas a juego. Sin embargo, no era más que un gancho para la siguiente fotografía, en la que se unía a ellos Sandra con un discreto anorak largo y de color gris. Previamente, la modelo ha publicado alguno de los detalles del lugar en el que se están quedando, donde pueden disfrutar de los extremos del resort con toda la tranquilidad una piscina para relajarse al final de la jornada pero también la oportunidad de salir a esquiar. Además, en unas preciosas instantáneas tomadas por el tenista, la wedding planner aparece también disfrutando del sol y de una copa aderezada con romero. ¡Un plan ideal para despedir el año!

El esquí es el segundo deporte con el que el pequeño Darío tiene contacto, porque tal y como han contado Feliciano y Sandra en alguna ocasión, en casa tiene una minirraqueta para que vaya descubriendo el tenis si es así lo que desea, porque no quieren que se sienta obligado a seguir los pasos de su padre. El tenista y la modelo, que están entusiasmados con la preciosa familia que han formado (en la que también está su perrito, Ace), aseguran que su hijo ha cambiado mucho su vida y ha sido para mejor. Además, no descartan convertirlo dentro de un tiempo en hermano mayor.

El matrimonio ha disfrutado al máximo de su primer año con Darío, de su rápida evolución así como su curiosidad por todo lo que le rodea llena de alegría su hogar. "Es buenísimo y muy tranquilo, como su padre", decía Sandra sobre el carácter de su hijo, que con once meses ya ha hecho viajes largos a Estados Unidos o México. El próximo 4 de enero, Feliciano y su mujer celebrarán el primer cumpleaños de su hijo, que llegó a su vida como el mejor de los regalos de Reyes y justo antes de que Madrid se viera colapsada por Filomena y de que el tenista se marchara a Australia para participar en el Abierto, pero cumpliendo un sueño para ellos.

