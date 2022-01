La reflexión más personal de Lydia Valentín sobre la maternidad

La tres veces medallista en los Juegos Olímpicos Lydia Valentín ha abierto su corazón en su última aparición televisiva para hacer algunas de las revelaciones más personales y desconocidas hasta la fecha sobre su vida privada. La campeona de halterofilia he echado la vista atrás para rememorar cómo fueron sus inicios en el entrenamiento, pero también se ha sincerado sobre asuntos como la relación entre la maternidad y el deporte. Fue en este punto donde Lydia Valentín ha revelado con contundencia que, hasta la fecha, no ha sentido nunca el deseo de ser mamá. Lejos de limitarse a hablar en primera persona, ha reivindicado la dificultad de la conciliación familiar en el caso de las atletas de élite de nuestro país.

- La emotiva despedida de Almudena Cid a Paloma del Río en su última retransmisión de los Juegos Olímpicos

VER GALERÍA

"¿No has sido madre porque no has querido o porque no has podido?", le planteó Alberto Chicote a Lydia Valentín, protagonista de Fuera del mapa, el nuevo programa de entrevistas del chef. Tan contundente como la pregunta fue la respuesta de la campeona de halterofilia: "No he sido madre porque no he querido." Ha sido entonces cuando la atleta ha reflexionado sobre las dificultades que tienen las deportistas de élite para compaginar su carrera con su vida familia: "Tienes que terminar unos Juegos Olímpicos y decidir si te quieres quedar embarazada para que cuando terminen poder tener un año para dar a luz, cuidarlo y recuperarte". Un asunto que no es nuevo y que en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio tuvo más visibilidad que nunca gracias a Ona Carbonell, que tuvo que renunciar a la lactancia materna para poder competir en las Olimpiadas, ya que no pudo llevar a su bebé con ella.

Pese a su postura personal, Lydia Valentín ha hecho hincapié en que tiene muchas compañeras que han sido madres y que han podido planificar todo bien, pero que ella "no ha querido hasta la fecha".

- Este ejercicio está de moda y es beneficioso también para embarazadas

VER GALERÍA

Lydia Valentín ha hablado también sobre los sacrificios que ha hecho por un deporte en el que comenzó con 11 años y, tal y como ella asegura, casi por casualidad: "La halterofilia me encontró a mí, no yo a ella", ha dicho entre risas. Unos inicios que sorprendieron a muchos, sobre todo a su madre que "pensaba que era un deporte de chicos, dirigido a sacar músculo". La medallista ha relatado la gran cantidad de cosas a las que ha renunciado a nivel personal por cumplir su sueño de competir: "Me he perdido todo, pero cuando sientes... (…) El peaje que tienes que pagar es grande", ha afirmado Lydia Valentín que, aunque asegura haberse perdido "una vida normal", volvería a hacerlo si tuviera ocasión.

- Don Felipe y doña Letizia desean suerte a la delegación española antes de las Olimpiadas: 'Nos hace ilusión animaros'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.