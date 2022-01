Paula Echevarría disfruta en Asturias de la 'primera Navidad de Miki' con una destacada ausencia

Magia e ilusión son las palabras con las que se definen las navidades cuando hay niños en casa. Con especial intensidad se viven además estas fechas cuando son las primeras, como es el caso del pequeño Miki, hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres. La pareja se ha desplazado hasta Candás, la localidad natal de la actriz, para disfrutar en compañia de sus seres queridos. Además no han viajado solos sino que les ha acompañado un simpático mini Papá Noel que ha hecho las delicias de todos los allí presentes. Con ocho meses, su bebé, ataviado con un traje rojo, se ha convertido en protagonista de un simpático posado que refleja la alegría que el niño les ha traído. "¡Feliz Navidad! (Me falta uno de mis mochuelitos para que la felicidad sea completa, pero ya cuento los minutos)", ha dicho la intérprete haciendo referencia a su primogenita, Daniella Bustamante, que estaba con su padre.

A pesar de que no estaba con elllos su hermana, a la que adora tal y como la propia Paula ha explicado orgullosa por esa conexión única, Miguel Jr estaba encantado de poder entrentenerse con sus primas mayorees. La protagonista de títulos como Velvet, Gran Reserva, Luz de domingo, Los nuestros o El comisario tiene dos sobrinas llamadas Leire y Aitana que no dejaron de jugar con el niño, quien estaba fascinado con un peluche de Mickey Mouse, su personaje de dibujos favorito. Después de tantas emociones y cosas nuevas, el pequeño se quedaba dormido en brazos de su progenitor, quien decía divertido: "Ser Papá Noel en temporada alta no sabéis lo que cansa".

Los Echevarría no solo brindan porque este año son uno más gracias Miki, el único niño de la familia, sino que estas fiestas coinciden con el cumpleaños de uno de sus miembros. La cuñada de la actriz (esposa de Luisma, su único hermano) ha iniciado una nueva vuelta al sol. Además, Paula puede disfrutar durante los días de descanso en su casa de Asturias, que recientemente ha rececorado para adaptarla a sus gustos y a las nuevas necesidades. La revista ¡HOLA! mostraba los rincones de este hogar dividido en dos alturas en el que puede desconectar, recibir a sus íntimos y sentirse cerca de sus raíces. No en vano, en Candás encuentra su equilibrio: “Mi refugio ha sido mi pueblo, mi casa. Cuando vuelvo, tengo la sensación de ser Paula, la de siempre; no hay un interés mediático en mí”, ha dicho.

Cuatro años de amor

Si el comentarista deportivo y la interprete van a despedir el 2021 con la mejor muestra posibe de su amor, convertidos ya en una familia, el año nuevo comenzará con otra importante fecha que celebrar: su cuarto aniversario. El 1 de enero de 2018, semanas después de reencontrarse en el cumpleaños de una amiga común y surgir entre ellos la chispa, decidieron apostar por sus sentimientos. La propia Paula contaba que ese día estuvieron hablando por teléfono durante cinco horas y en esa conversación se dieron cuenta "de que ahí había algo mucho más grande que una amistad". A pesar de que la actriz atravesaba un momento difícil por la presión mediática tras separarse de David Bustamante, el entonces jugador del Málaga y ella se comprometeieron a "respetarnos y siempre sumarnos el uno al otro".

