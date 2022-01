Joaquín Prat, tras ganar un buen pellizco en la lotería: 'Afortunado en el juego, desafortunado en amores'

A Joaquín Prat no le ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad, pero sí un buen pellizco en la pedrea. "Afortunado en el juego, desafortunado en amores", ha dicho después de confirmar que había ganado "600 euros" en el sorteo. Una cantidad nada desdeñable que ha alegrado el día al presentador y a todos sus compañeros. Patricia Pardo le daba la enhorabuena, pero lamentaba no haber tenido la misma suerte. Según ha contado, tenía más de 20 décimos y cree que solo ha recuperado 240 euros de su inversión.

El refrán que ha pronunciado Joaquín Prat para anunciar su premio en la lotería, refleja su actual situación sentimental. El presentador acaba de separarse de Yolanda Bravo tras más de una década juntos y un hijo en común, Joaquín, de seis años. Hasta el momento, el presentador había preferido no pronunciarse sobre su ruptura y solo ha dicho que afronta esta nueva etapa "mirando al futuro".

Este 2021 no está siendo fácil para el periodista. Además de su separación, ha tenido que hacer frente a una repentina noticia, la retirada temporal de Ana Rosa Quintana de la televisión para tratarse de un cáncer de mama. "Va a ser una larga temporada lejos de nosotros, pero ha querido despedirse como se despiden los grandes, con aplomo, serenidad y dándonos una lección a todos. Otra más. Ella es nuestra familia, la madre de todos nosotros, el eslabón más fuerte de la cadena. Aquí te esperamos, Ana Rosa", dijo muy emocionado. Y hoy, antes de despedir el programa, ha enviado unas preciosas palabras a la periodista. "A nosotros nos tocó la lotería el día que tuvimos el privilegio de trabajar contigo".

Joaquín Prat termina el año trabajando después de haber superado el covid. El periodista confirmó que estaba vacunado con la pauta completa y pensaba que "a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, no me iba a contagiar". Sin embargo, pasó tres días bastantes complicados, sobre todo, por las noches. "He aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado en mi casa, habría estado en un hospital", reflexionó, para concluir: "Si ustedes no están vacunados, yo me vacunaría".

