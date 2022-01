El motivo por el que Joaquín Prat lleva ausente de la televisión desde el pasado 3 de diciembre

Joaquín Prat lleva sin aparecer en televisión desde el pasado 3 de diciembre, aunque su ausencia ha pasado algo desapercibida al coincidir con el puente de la Constitución. Aún así, el público está acostumbrado a ver al presentador trabajar a diario en El programa de Ana Rosa, donde dirige la sección de crónica social, y en Cuatro al día, espacio que presenta por las tardes, y tantos días sin verle ha suscitado preguntas. Al frente de sus labores le han tenido que sustituir Patricia Pardo en el matutino, el cual ya conducía -después de que Ana Rosa Quintana tuviese que dejar temporalmente el programa, para centrarse en el tratamiento contra el cáncer de mama que padece-, y Mónica Sanz en el vespertino, como ya hiciera en verano y en otros periodos vacacionales del periodista.

Ha sido el propio presentador el que ha confirmado el motivo por el que no ha podido acudir a su puesto de trabajo desde hace días: "Me hicieron unas pruebas y me detectaron el Covid", ha declarado a Informalia. Por el momento, el periodista se está recuperando en su casa, hasta que se vuelva a incorporar la semana que viene. La noticia ha llevado consigo un mensaje tranquilizador por parte de Joaquín: "No hay motivos para alarmarse". Después de varios días en casa de cuarentena, Prat ha asegurado que ya está "mejor, hasta hago deporte, y el martes ya estaré de nuevo en el plató". El periodista se encuentra "muy tranquilo" y está "deseando regresar a los platós. Es cuestión de unos días nada más", ha asegurado.

Fue el 3 de diciembre cuando Joaquín Prat dejó de aparecer en los platós de Telecinco y Cuatro. El último día antes de su ausencia, el periodista ya presentaba molestias en la garganta. En un momento dado de la tertulia tuvo que carraspear y pedir disculpas porque tenía "la garganta tocada". Al día siguiente no pudo acudir a trabajar por los motivos que se han conocido. Desde que comenzase la pandemia, en Mediaset siempre han llevado a cabo unos controles exahustivos con el fin de salvaguardar la salud de sus trabajadores. Por tanto, el resto de compañeros de Joaquín han podido acudir a los platós de televisión en los días posteriores, tras haberse realizado las pruebas oportunas y haber descartado síntomas.

No es la única vez que Joaquín Prat no aparece en El programa de Ana Rosa. Desde que la presentadora confesara en directo que padecía cáncer de mama, y dijera adiós al programa durante un tiempo, el periodista se ha ausentado hasta en dos ocasiones, contando con esta última. La primera fue en un periodo de tres días en los que, según publicó el Televisero, el motivo por el que no acudió fueron las grabaciones de los especiales de Navidad, que se emitirán en Nochebuena y Nochevieja. Y el segundo ha sido por fuerza mayor tras confirmar el positivo en coronavirus.

