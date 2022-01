Un 'Gordo' viajero, unos novios premiados que anuncian boda... las historias más curiosas del Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad siempre está plagado de anécdotas y este año no iba a ser menos. Entre ellas, las de algunos de los ganadores de el Gordo, que lo compraron a ultimísima hora. A las 19,00 de la tarde del día anterior, varias personas acudieron a la estación de Atocha de Madrid a comprar algún décimo y… ¡les toca el primer premio! El 'Gordo viajero' lo llaman ya, precisamente por haber sido vendido en la estación de tren más concurrida de España, en la administración regentaba Francisco Javier García Moya. La suerte ha querido que el establecimiento reparta el premio más ansiado justo cuando traspasa el negocio después de toda una vida al frente de él. No hace ni un mes (fue el 6 de diciembre) cuando Francisco Javier se jubiló y llevó a cabo el traspaso. "Sabía que me iba a ir por la puerta grande", asegura ante los medios de comunicación congregados en la puerta del establecimiento.

Entre los afortunados a los que les ha tocado la lotería, alumnos de 4º de la ESO del Instituto Illa de Arousa (Pontevedra). Habían hecho una rifa para poder costear su excursión de fin de curso y el número repartido es un cuarto premio. "Ya tienen una buena excursión pagada", dicen desde el centro educativo en El Mundo. "Se la merecen después de estos dos cursos, aunque de aquí a mayo a ver si pueden hacerla…"

Entre las curiosidades que más interesan a los jugadores habituales de la Lotería de Navidad, las administraciones que repiten año tras año repartiendo premios. Doña Manolita es la más popular de España y este 2021 no ha fallado, pero también otras administraciones menos conocidas, como la de Paco Padilla, un lotero de Lepe (Huelva) que ha repartido 100.000 euros del cuarto premio y lleva ya seis años vendiendo cuartos y quintos premios. También Andrés Martínez, vendedor de O Porriño (Pontevedra) ha repartido fortuna con un quinto premio: "En ocho años, llevamos 18 grandes premios", comenta con gran emoción.

Si hay algo a destacar en el Sorteo de este miércoles es que los dos cuartos premios se han repartido en La Palma. Después de unos meses que han resultado tan devastadores para la isla, la suerte llega a sus ciudadanos, aunque lamentablemente no ha ido a parar a las zonas más afectadas, sino a La Palma de Tenerife y al municipio de San Andrés y Sauces. Se da la casualidad de que una lotera nacida en los Llanos de Aridane ha vendido 40 series (nada menos que 400 números) del Gordo. Pero su administración la tiene en Las Palmas de Gran Canaria y, aunque ha enviado bastantes décimos a La Palma, “ninguno de ellos ha sido el premiado”, explica a RTVE. Entre sus clientes, una pareja de novios que se habían enterado por televisión de que les había tocado el Gordo, dotado con 400.000 euros al décimo. "A partir de ahora boda y de todo", decían sin poder contener la emoción.

Y como no, las dos grandes protagonistas del día, Yanisse y Paula, las niñas de San Ildefonso que han cantado el Gordo con su entrañable conversación mientras enseñaban las bolas de la suerte a los notarios. "Voy a llorar", decía una de ellas. "No llores", contestaba la otra. "Que nos ha tocado", continuaba, a lo que su compañera respondía con un "te quiero un montón". "Yo también". Sin duda, ellas personifican la ilusión y las emociones vividas en este día.

