Rafa Nadal, positivo en covid dos días después de su encuentro con el rey Juan Carlos

Rafa Nadal ha anunciado que ha dado positivo en covid. Después de participar en el torneo de Abu Dhabi, el tenista regresó a España y al realizarse una prueba PCR en nuestro país ha sabido que ha contraído el coronavirus. El balear asegura estar viviendo "momentos desagradables" y se encuentra aislado en su casa. El deportista a su vez ha anunciado que ha informado del resultado a las personas que han estado en contacto con él en los últimos días, entre ellos el rey don Juan Carlos, con quien mantuvo un encuentro el pasado sábado, tal y como informó el diario El Mundo. El padre de Felipe VI reapareció en público y presenció los dos partidos que disputó el manacorí frente a rivales como Andy Murray y Denis Shapovalov en las instalaciones del Internacional Tennis Center de la capital de Emiratos Árabes Unidos. Tras conocerse el positivo de Nadal, la Casa Real ha informado de que "don Juan Carlos se encuentra bien y se someterá próximamente a una prueba PCR".

"Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado", comienza su mensaje en el que ha lamentado la situación que está viviendo tan próxima a las fechas navideñas. "Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", añade.

La leyenda del tenis ha querido señalar que a medida que vaya evolucionando verá si su agenda debe ser o no modificada. "Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos". Y para concluir ha querido agradecer de antemano a todos sus seguidores su "apoyo y comprensión".

Nadal tenía previsto disputar el torneo de Melbourne entre los días 4 y 9 de enero y a continuación planeaba participar en el Abierto de Australia a partir del 17 de enero, pero todo dependerá de su evolución. El campeón de veinte torneos de Grand Slam recibe este varapalo después de haber permanecido alejado de las pistas por su lesión en el pie izquierdo desde el pasado verano. Además del gran obstáculo que puede suponer en su carrera profesional, serán unas navidades tristes para Rafa Nadal y su familia, ya que deberá permanecer aislado al menos durante diez días, lo que implica que no podrá celebrar Nochebuena ni Navidad junto a sus seres queridos.

