'Pepas' de Farruko, mejor canción de 2021 según la revista Time: conoce al cantante tras el éxito del año

Con una mezcla de sonidos reguetón y electrónicos, el puertorriqueño Farruko presentaba al mundo en junio de 2021 la canción que se convertiría en el gran éxito del verano: Pepas. Después de sonar con fuerza a lo largo de los últimos meses, hacer una nueva versión de la mano de David Guetta o alcanzar los más 250 millones de reproducciones en YouTube, la revista Time ha elegido Pepas como la mejor canción del año, situando a Farruko por delante de artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Justin Bieber. Un éxito reseñable si se tiene en cuenta que se trata del primer single enmarcado dentro del género urbano en conseguir este reconocimiento puesto que, hasta ahora, tan solo Rosalía y J Balvin habían obtenido la medalla de plata con su conocidísimo Con Altura.

Tras años de experiencia en la industria musical y con una prometedora carrera por delante, Farruko ya ha escrito su nombre entre los más importantes de la música latina a nivel internacional. Con un ritmo bailable y pegadizo, su canción Pepas ha superado a Essence de WizKid con Justin Bieber y Tems, a All Too Well de Taylor Swift, a Good 4 U de Olivia Rodrigo o a Woman de Doja Cat. "Ninguna canción capturó mejor el supremo éxtasis de resurgir en el mundo después de un largo año de distanciamiento social que la estimulante y exuberante Pepas del artista puertorriqueño Farruko", ha explicado la revista Time sobre su elección.

Farruko, el cantante con casi dos décadas de experiencia en el regetón

A sus 30 años, Farruko cuenta con una carrera que dio el pistoletazo de salida en 2005 y en la que destacan siete álbumes de estudio en el mercado, el último: 167, lanzado este mismo 2021. Entre los primeros de sus sencillos que sonaron con fuerza en nuestro país se encuentran títulos como Pa romper la discoteca junto a Daddy Yankee, en 2011; o 6AM de la mano de J Balvin, canción por la que fue nominado a ‘Mejor fusión/interpretación urbana’ en los Grammy Latinos en 2014. Un reconocimiento que tardaría varios años en alcanzar, ya que, no fue hasta 2019 cuando ganó ese mismo galardón gracias al tema Calma junto a Pedro Capó y Alicia Keys, otros de sus grandes éxitos del verano a nivel internacional.

Además de sus temas en solitario, Farruko atesora más de cien colaboraciones en su discografía. Con artistas de la talla de Ricky Martin, como ocurrió en el tema Tiburones, con Luis Fonsi en Perfecta, con Jason Derulo en Mamacita, con Camilo y Reik en Si me dices que si o con Becky G en Te superé. Canciones a las que se añade una larga lista de reguetoneros entre los que se encuentran Maluma, Nicky Jam, Rauw Alejandro, Natti Natasha o Sebastián Yatra.

Su nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, pese a que todo el mundo le conoce como Farruko. Un apodo que le puso su abuelo, al que estaba muy unido y que ha tenido una fuerte influencia en su carrera. Tal y como explicó en una entrevista con el medio latino Primera Hora, su muerte supuso un duro golpe para él: "Cuando mi abuelito se quitó la vida, esa fue la experiencia más dolorosa en mi vida", expresó el artista. Precisamente esta vivencia personal le ha impulsado a concienciar sobre la salud mental y el suicidio: "A las personas que piensan en el suicidio les digo que no lo hagan, que busquen ayuda, que hay 20.000 opciones allá afuera. De verdad que yo estaba bien apegado a él y lo sufrí mucho", explicó al citado portal.

Uno de sus últimos homenajes a la figura de su abuelo fue el lanzamiento de su propia versión del clásico A mi manera (My own way) de Frank Sinatra y con la que Farruko mostró un registro musical totalmente alejado de lo que tiene acostumbrados a sus fans. La razón la explicó él mismo cuando presentó el tema: "Abuelo, esta canción la conocí por ti y desde la primera vez que la escuché sentía que algún día tenia que cantarla."

