Rosalía, la única española que se 'cuela' ranking de las 10 mejores canciones de 2019

Con Altura se convirtió en un fenómeno musical prácticamente desde el momento de su lanzamiento. La aplaudida colaboración, que no la primera, entre Rosalía y J. Balvin con la presencia de El Guincho, no para de sumar premios entre los que se encuentran algunos tan reseñables como el Grammy Latino o MTV Video Music Awards. Ahora que el 2019 llega a su fin, es momento de hacer balance de todo lo acontecido y, en el terreno musical, la creadora de El Mal Querer no ha podido tener mejor fortuna, llegando a estar entre los nominados a los próximos premios Grammy. Entre tantos logros alcanzados, se suma haber sido escogida por la prestigiosa revista Time como intérprete de la segunda mejor canción del año, precisamente con esta primera incursión al reggaetón tan solo superada por la archiconocida Old Town Road de Lil Nas X.

El podio musical del 2019

Al poco de su lanzamiento, Time calificó este sencillo como "el futuro de la música global", destacando sus diferentes influencias, como si ejemplificase la internacionalización de la música. "Con Altura es una colaboración sin precedentes entre dos artistas de habla hispana con antecedentes distintos pero con influencias poderosas: Rosalía de España se está haciendo un nombre en el pop alternativo mezclando el flamenco en obras como su nominada al Grammy, (…) mientras que J. Balvin es uno de los reyes del reggaetón de América Latina y uno de los artistas más populares del planeta, gracias a sus éxitos internacionales como Mi Gente. La voz de Rosalía suena con una precisión melodiosa y Balvin proporciona un contrapunto estable y equilibrado. La combinación es potente e inquietante, insinuando la diversidad de la música latina y el futuro creativo al que inevitablemente se dirige."

Un podio que encabeza el fenómeno del año protagonizado por Old Town Road del rapero Lil Nas X, quien escogió la compañía de Billy Ray Cyrus para su mayor éxito hasta la fecha creando prácticamente un nuevo género musical denominado country rap. Una canción que la revista ha resaltado por un carácter repleto de dualidades, argumentando que "este verano, fue tanto una distracción como algo de lo que no podía escapar". Old Town Road ha puesto de moda de nuevo el género country, tal y como ocurriera hace años con Achy Breaky Heart (No rompas más, en castellano), obra del padre de Miley Cyrus. Tanto, que hasta el pop coreano ha querido hacer su incursión en este estilo y la canción cuenta con un remix en el que participa uno de los chicos de la exitosa banda K-Pop BTS.

La medalla de bronce se la lleva Welcome to the party de Pop Smoke. Una sorprendente incursión que aplaude el auge de estilos como el trap, en los que las nuevas generaciones toman las riendas de la música.

Dua Lipa y Lizzo, las 'princesas' del ranking

Lizzo es otra artista para quien el 2019 ha sido una constante de alegrías. Su nombre ha dado la vuelta al mundo, tanto musicalmente como por su actitud de abanderada de movimientos como el body positive. Con el empoderamiento por bandera, su cuarto puesto con Juice es una de las sorpresas con las que cierra un año magnífico. Una canción que se ha llevado críticas como ésta: "es un himno de baile de amor propio funk-soul creado para inspirar confianza."

Pisándole los talones aparece Dua Lipa con su último sencillo Don’t start now. Un tema que mira hacia la música disco mientras continúa con paso firme hacia el frente y que con poco más de un mes de vida, ya que se lanzó a principios de noviembre, ha conseguido colarse entre los primeros puestos del ranking de canciones del año. Así de potente presenta la británica su nuevo trabajo, que ha confirmado llegará en 2020.

El sexto puesto es para Freddie Gibbs y Madlib con Crime Pays, destacando de nuevo el papel del hip hop en la escena musical actual. Aunque, justo por detrás se encuentra el más puro sonido pop de la mano de Carly Rae Jepsen, la joven que se dio a conocer por el mundialmente popular Call me maybe. En esta ocasión es Too much la canción que consigue su puesto en el Top10 de 2019.

La octava posición va a parar a Caroline Polachek, la que fuera compositora de artistas de la talla de Beyoncé, y lo hace con So hot you’re hurting my feelings. Justamente después aterriza la original Simmer de Mahalia ft Burna Boy y, por último, cerrando el ranking se encuentra la balada country de The Highwomen. Crowded Table une las voces de cuatro mujeres con largas trayectorias como cantantes y compositoras, incluyendo piezas como A Star is Born de Lady Gaga y Bradley Cooper. Un broche final dedicado al empoderamiento femenino musical en un disco que Time señala como: "compromiso de reclamar espacio para las voces de las mujeres en una industria históricamente patriarcal."

