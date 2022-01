José Mota explica por qué no estará en la tercera temporada de 'Mask Singer'

Tras dos temporadas siendo un éxito en Antena 3, Mask Singer continuará con una nueva edición pero sin José Mota. El cómico, que ha sido investigador junto a Malú, que ya dejó el programa para ser de nuevo jurado en La Voz, Los Javis o Paz Vega, ha explicado que aunque le gustaría continuar intentando adivinar quiénes se esconden bajo los trajes no podrá hacerlo por problemas de agenda. "Tengo proyectos de ficción por delante y no se puede estar en todos los sitios. Ha sido para mí un orgullo, me he sentido súper bien tratado por la cadena, por Fremantle, y ha sido un placer", ha relatado el cómico durante la presentación de la programación navideña de RTVE, donde ha aclarado que el calendario ha sido el culpable de que no pueda participar en el sorprendente concurso. "Lo que pasa es que no puedes estar en todos los sitios a la vez, no tienes tres vidas, y tienes que elegir", ha añadido el humorista. ¿Será una estrategia para participar él bajo una de las máscaras protagonistas y así despistar a la audiencia?

Además, el humorista no ha dejado escapar la oportunidad de deshacerse en halagos con sus compañeros de programa con los que ha estado dos temporadas. "He compartido con Los Javis, que los adoro son maravillosos; con Paz Vega, que es estupenda; con Malú, con la que compartí la primera etapa y que también fue extraordinaria; con Arturo Valls y con todo el equipo, momentos maravillosos y extraordinarios", ha expresado el también actor, añadiendo que firmaría por estar en cualquier sitio donde estuviesen ellos porque se ha llevado muy bien con todos. "Pero ahora es imposible", ha insistido.

Mota, que ha presentado Cuentos de vanidad, su octavo especial consecutivo para la Nochevieja de La 1 en el que hará una crítica "a las vanidades de los españoles en tiempos pasados, presentes y futuros", reveló en la segunda temporada cuál era la clave para poder intentar saber quiénes se escondían bajo los espectaculares disfraces del programa. "Tiro mucho de lo que son alturas", confesó el humorista, que aconsejará a quien sea su sustituto o sustituta del formato coreano que regresará en los próximos meses con nuestros rostros escondidos.

La pasada temporda Joaquín Cortés, que se escondía bajo la máscara de Erizo, fue proclamado vencedor del concurso ante el asombro de los cuatro investigadores, un nombre que José Mota había dicho durante la edición pero para otro disfraz, el de Cocodrilo, donde estaba Bertín Osborne. Finalmente Javier Ambrossi fue el que más aciertos de toda la temporada tuvo, consiguiendo los prismáticos de oro. ¿Logrará el sustituto del humorista mejorar sus investigaciones?

