Amelia Bono celebra el cumpleaños de su ex, Manuel Martos

Amelia Bono ha sido una de las primeras personas en felicitar a su exmarido, Manuel Martos. "Muchísimas felicidades al mejor padre del mundo y mejor persona! Te queremos mucho!!!!!", ha sido la dedicatoria que la hija de Bono le enviaba al padre de sus cuatro hijos con el que mantiene una excelente relación a pesar de su separación. La empresaria ha acompañado esta cariñosa felicitación con varias fotos de su ex con alguno de sus hijos, un mensaje que no ha tardado en responder Manuel con un sencillo pero significativo corazón.

Desde que ¡HOLA! anunciara en exclusiva su ruptura, la expareja ha sido un ejemplo a seguir y están cumplido su promesa de seguir juntos y unidos toda la vida por sus cuatro tesoros, "que son lo más maravilloso que tenemos", y por todo lo que significaron los más de quince años que vivieron de feliz relación. De hecho, se llevan tan bien que el hijo de Raphael no dudó en desearle lo mejor a Amelia tras conocerse su noviazgo con Fernando Ligués: "Me alegro por ella. Por supuesto, lo importante es que todos seamos felices", decía el productor. Sin embargo, un mes después de que ¡HOLA! diese a conocer la nueva ilusión de Amelia, se confirmaba el inesperado fin de esta relación ya que no no compartían el mismo proyecto de vida y se volvía a dejar ver en familia junto a Manuel Martos, su expareja y su mejor apoyo.

Hoy es un dia de celebración para Manuel Martos. Cumple 43 años y lo hace rodeado del cariño de su familia. Un cumpleaños que se ha visto ligeramente ensombrecido por el fallecimiento de la leyenda del tenis español Manolo Santana, al que tenía un gran aprecio. "Ay Manolo… qué tristeza… Gracias por tanto!!!! Nunca podré agradecerte lo suficiente cómo fuiste siempre conmigo. Mi abrazo a toda su familia y amigos. Descansa en paz", señalaba con tristeza. Aunque no por ello dejará de soplar las velas de su tarta sin olvdarse de pedir un deseo para el nuevo año.

El pasado mes de julio el hijo de Raphael no faltó al 40 cumpleaños de la hija del exministro José Bono. Aunque muchos dudaron que Manuel Martos estuviera presente en la celebración, lo cierto es que el productor musical estuvo al lado de la que había sido su esposa durante trece años. "¡Mi cumple! No hay mejor manera de celebrarlo", comentaban la cumpleañera junto a una preciosa foto en la que aparece con Manuel y sus cuatro hijos: Jorge, de doce años; Manuel, de diez; Gonzalo, que acaba de cumplir ocho, y Jaime, de cinco. Hace unas horas, ella misma compartía una foto de una celebración pasada con tres de las personas más importantes de su vida, Manuel Martos, su padre José Bono, que cumple años mañana 14 de diciembre, y su hijo Gonzalo, que cumplió ocho años el día 12 de diciembre. Amelia publicaba esta nostágica instantánea de los tres celebrándolo juntos y soplando las velas de la tarta.

